Prenovljenih 28 točk: Evropa v Ženevi dosegla 'odločilni uspeh'

V skupni izjavi Washingtona in Kijeva je še navedeno, da so bila pogajanja o načrtu zelo produktivna in da bodo v naslednjih dneh nadaljevali z usklajevanjem načrta tudi ob sodelovanju zaveznikov. Tako ukrajinski kot evropski predstavniki so namreč v zvezi z načrtom izrazili številne pomisleke.

V Beli hiši so ob tem v nedeljo sporočili, da so med pogovori o predlogu za končanje vojne v Švici dosegli "pomemben korak naprej" . Ponovno so potrdili, da bo morebitni sporazum "v celoti podprl suverenost Ukrajine" .

Marco Rubio je dodal, da pogajalce "še vedno čaka nekaj dela", medtem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da obstajajo "znaki, da nas je ekipa predsednika Donalda Trumpa uslišala" .

Ameriški načrt v prvotnih 28 točkah med drugim predvideva, da bi Kijev Moskvi predal zasedeni polotok Krim ter regiji Doneck in Lugansk, znatno zmanjšal svojo vojsko in se zavezal, da se Ukrajina ne bo pridružila Natu.

Ukrajinski predsednik je dejal, da Ukrajina "tesno sodeluje z ZDA in drugimi evropskimi partnerji pri opredelitvi korakov" za konec vojne v Ukrajini. "Putin si želi pravnega priznanja tega, kar je ukradel, da bi prelomil načelo ozemeljske celovitosti in suverenosti. To je glavni problem. Vsi razumete, kaj to pomeni," pravi.

Zelenski je dodal, da jim je med dosedanjimi pogovori uspelo ohraniti na mizi "zelo občutljive točke". Vendar pravi, da je treba storiti še več, in poziva k odločitvam o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev. "Agresor mora v celoti plačati za vojno, ki jo je začel," je dejal Zelenski.

Pogovori med ZDA in Ukrajino v Ženevi so Evropejcem prinesli "odločilni uspeh", pa pravi nemški zunanji minister Johann Wadephul. Kot je dejal, so bila vprašanja, ki se nanašajo na Evropo, vključno z očitno prepovedjo vstopa Ukrajine v Nato, odstranjena iz 28-točkovnega mirovnega načrta. "To je odločilen uspeh, ki smo ga dosegli včeraj," je povedal za nemško javno radijsko postajo Deutschlandfunk. Nemški zunanji minister je tudi ponovil, da "nobenega dogovora ne smemo doseči mimo Evropejcev in Ukrajincev".

Malce manj je optimističen finski predsednik Alexander Stubb. "Pogajanja so bila korak naprej, vendar še vedno obstajajo pomembna vprašanja, ki jih je treba rešiti," je povedal. Stubb dodaja, da bodo o vsaki odločitvi, ki spada v pristojnost EU ali Nata, razpravljale in odločale njune članice posebej.

Madžarski zunanji minister Péter Szijjártó pa medtem poziva evropske voditelje, naj podprejo ameriški 28-točkovni načrt, ki je po njegovem mnenju "velika priložnost" za konec vojne v Ukrajini. "Vsak evropski politik ima dolžnost, da ta načrt v celoti in brezpogojno podpre, saj je to racionalna in humana izbira," pravi. Pri tem je kritiziral "vsakega zahodnoevropskega voditelja, ki poskuša načrt blokirati".

Uradnega odziva Moskve na "prenovljenih" 28 točk še ni. Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik Kremlja, je le dejal, da Rusija uradno še ni prejela nobenega predloga.