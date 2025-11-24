Svetli način
Prenovljenih 28 točk: Evropa v Ženevi dosegla 'odločilni uspeh'

Ženeva, 24. 11. 2025 11.03 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.V. , STA
Komentarji
16

Pogajalci iz ZDA in Ukrajine so se dogovorili o "posodobljenem in izpopolnjenem mirovnem okviru" in nameravajo v prihodnjih dneh nadaljevati "intenzivno delo", da bi dosegli dogovor. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da so dosegli "izjemen napredek" pri izpopolnjevanju načrta, navaja britanski BBC. Nemški zunanji minister pa je pogovore opisal kot "odločilni uspeh" za Evropo.

Andrij Jermak in Marco Rubio.
Andrij Jermak in Marco Rubio. FOTO: AP

Marco Rubio je dodal, da pogajalce "še vedno čaka nekaj dela", medtem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da obstajajo "znaki, da nas je ekipa predsednika Donalda Trumpa uslišala".

V Beli hiši so ob tem v nedeljo sporočili, da so med pogovori o predlogu za končanje vojne v Švici dosegli "pomemben korak naprej". Ponovno so potrdili, da bo morebitni sporazum "v celoti podprl suverenost Ukrajine".

V skupni izjavi Washingtona in Kijeva je še navedeno, da so bila pogajanja o načrtu zelo produktivna in da bodo v naslednjih dneh nadaljevali z usklajevanjem načrta tudi ob sodelovanju zaveznikov. Tako ukrajinski kot evropski predstavniki so namreč v zvezi z načrtom izrazili številne pomisleke.

Preberi še Evropski protipredlog: premirje, ozemeljski status quo in priprta vrata za Nato

Ameriški načrt v prvotnih 28 točkah med drugim predvideva, da bi Kijev Moskvi predal zasedeni polotok Krim ter regiji Doneck in Lugansk, znatno zmanjšal svojo vojsko in se zavezal, da se Ukrajina ne bo pridružila Natu.

Ukrajinski predsednik je dejal, da Ukrajina "tesno sodeluje z ZDA in drugimi evropskimi partnerji pri opredelitvi korakov" za konec vojne v Ukrajini. "Putin si želi pravnega priznanja tega, kar je ukradel, da bi prelomil načelo ozemeljske celovitosti in suverenosti. To je glavni problem. Vsi razumete, kaj to pomeni," pravi.

Zelenski je dodal, da jim je med dosedanjimi pogovori uspelo ohraniti na mizi "zelo občutljive točke". Vendar pravi, da je treba storiti še več, in poziva k odločitvam o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev. "Agresor mora v celoti plačati za vojno, ki jo je začel," je dejal Zelenski.

Pogovori med ZDA in Ukrajino v Ženevi so Evropejcem prinesli "odločilni uspeh", pa pravi nemški zunanji minister Johann Wadephul. Kot je dejal, so bila vprašanja, ki se nanašajo na Evropo, vključno z očitno prepovedjo vstopa Ukrajine v Nato, odstranjena iz 28-točkovnega mirovnega načrta. "To je odločilen uspeh, ki smo ga dosegli včeraj," je povedal za nemško javno radijsko postajo Deutschlandfunk. Nemški zunanji minister je tudi ponovil, da "nobenega dogovora ne smemo doseči mimo Evropejcev in Ukrajincev".

Malce manj je optimističen finski predsednik Alexander Stubb. "Pogajanja so bila korak naprej, vendar še vedno obstajajo pomembna vprašanja, ki jih je treba rešiti," je povedal. Stubb dodaja, da bodo o vsaki odločitvi, ki spada v pristojnost EU ali Nata, razpravljale in odločale njune članice posebej.

Madžarski zunanji minister Péter Szijjártó pa medtem poziva evropske voditelje, naj podprejo ameriški 28-točkovni načrt, ki je po njegovem mnenju "velika priložnost" za konec vojne v Ukrajini. "Vsak evropski politik ima dolžnost, da ta načrt v celoti in brezpogojno podpre, saj je to racionalna in humana izbira," pravi. Pri tem je kritiziral "vsakega zahodnoevropskega voditelja, ki poskuša načrt blokirati".

Uradnega odziva Moskve na "prenovljenih" 28 točk še ni. Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik Kremlja, je le dejal, da Rusija uradno še ni prejela nobenega predloga.

ukrajina rusija načrt mir
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
24. 11. 2025 11.30
Prazno blebetanje. Rusi bodo zavzeli komplet UA in jo ocistili naci bande.
ODGOVORI
0 0
Luigi Taveri II.
24. 11. 2025 11.25
+3
Neonacizem po evropskem predlogu ostaja v Ukrajini
ODGOVORI
4 1
ivan z Doba
24. 11. 2025 11.23
+4
Evropa je dosegla prst v riti državljanov! Oranžni je dal v dogovor člen, da dobijo ZDA 50% od dobička! Zanima me za kakšen dobiček gre, ker ga bomo plačali državljani EU! Poleg tega v EU ne potrebujemo še ene države, ki prednjači v korupciji (Ukrajine!). Naj se združijo z Rusijo, ohranijo ozemeljsko celovitost, koruptivnost, ker imamo že tako preveč korupcije v EU. Rusi so pa tako tudi eksperti za korupcijo na visokem političnem nivoju. Pa von der Leynivo jim damo, ker ima tesne zveze z farmacijo in ve kako se tem stvarem streže.
ODGOVORI
4 0
ivan z Doba
24. 11. 2025 11.26
+2
Ukrajina že dolgo ni več suverena država. Od oranžne revolucije dalje! Sedaj je v lasti židovskega zahodnega političnega establišmenta (kapitala) in Rusije!
ODGOVORI
2 0
Yon Dan
24. 11. 2025 11.22
+2
Spet so se evropski satanis.ti, neonacisti vmešali, da uničijo konec vojne. Mir pomeni njihov konec.
ODGOVORI
3 1
vlahov
24. 11. 2025 11.16
+5
EU politiki naj na fronto pošljejo svoje otroke , kralje , prince....Kot včasih.
ODGOVORI
7 2
Zmaga Ukrajini
24. 11. 2025 11.21
-4
Kaj bo EU naredila je stvar nas - Evropejcev, ti pa se brigaj zase in sebi naročaj kaj naredi.
ODGOVORI
0 4
Zmaga Ukrajini
24. 11. 2025 11.16
-7
Komaj dva dneva nazaj so russofilići že slavili konec vojne in hvalili trampeljna kot izjemnega pogajalca.🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 7
Zmaga Ukrajini
24. 11. 2025 11.18
-7
Seveda je vsakemu, vsaj povprečno inteligentnemu jasno, da je do konca še daleč. In predvsem, da se račune brez krčmarja pač ne dela. Ni mogoče izsiljevati neko "nečlanstvo" v NATO, brez da bi se sploh vprašalo NATO in Ukrajino. Prav tako butasto je pričakovati, da bosta o sporu med dvema odločal glavni krivec za napad in nekdo tretji. Kdor tega ne zmore uvideti, naj gre raje komentirat fuzbal.
ODGOVORI
0 7
11TNT11
24. 11. 2025 11.19
+5
Če prav razumem, ti slaviš, ker se bo vojna nadaljevala?
ODGOVORI
6 1
Zmaga Ukrajini
24. 11. 2025 11.22
-4
Če prav razumem, ti slaviš trampeljna, ki bi žrtev še dodatno kaznoval in hujskaš k nadaljevanju nacistične mosskovitske agresije pri sosedu?
ODGOVORI
0 4
11TNT11
24. 11. 2025 11.28
Jaz gledam kar je najbolje za EU (ti pač gledaš kar je najbolje za Ukrajino), in za EU je naslabše, da se vojna nadaljuje...Najbolje pa je, da ni odvisna od nikogar in sodeluje z vsemi
ODGOVORI
0 0
tornadotex
24. 11. 2025 11.15
-1
Kaj pomaga to, ko pa Ruski Nori Konj ne bo za to !!
ODGOVORI
2 3
11TNT11
24. 11. 2025 11.22
+5
Zakaj bi bil? Rus gleda svoje interese, tako kot ZDA. Ni mi jasno zakaj EU ne gleda svojih...
ODGOVORI
5 0
