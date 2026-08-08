Preoblečen v klovna do smrti zabodel 78-letnika

Žrtev je 78-letni upokojeni voznik avtobusa, ki je bil v času napada namenjen na obisk k družinskim članom. Njegovo truplo je na območju St. Louisa v Illinoisu našla policija.

Osumljenec naj bi pred napadom v soseski pozvonil na več vhodnih vratih, pri eni od hiš je najstnika, ki je bil oblečen v kostum klovna, ujela tudi kamera. Ko so 15-letnika identificirali, so ga aretirali v stanovanju in ga obtožili umora.