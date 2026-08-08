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Preoblečen v klovna do smrti zabodel 78-letnika

Illinois , 08. 08. 2026 10.06 pred dvema dnevoma 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
15-letni osumljenec

V ameriški zvezni državi Illinois so aretirali 15-letnega fanta, ki naj bi preoblečen v kostum klovna na eni od avtobusnih postaj zabodel naključnega moškega.

Žrtev je 78-letni upokojeni voznik avtobusa, ki je bil v času napada namenjen na obisk k družinskim članom. Njegovo truplo je na območju St. Louisa v Illinoisu našla policija.

Osumljenec naj bi pred napadom v soseski pozvonil na več vhodnih vratih, pri eni od hiš je najstnika, ki je bil oblečen v kostum klovna, ujela tudi kamera. Ko so 15-letnika identificirali, so ga aretirali v stanovanju in ga obtožili umora.

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Za mladoletnika, ki se je že pojavil na sodišču za mladoletnike in bo pridržan do naslednje obravnave, si tožilstvo prizadeva, da bi ga premestili na običajno sodišče, da bi ga lahko preganjali kot odraslo osebo, poroča AP.

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