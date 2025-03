Preoblečen v vzdrževalca prišel na letalo, potnik opazil, da ima puško

"Skrbelo me je, da se bo sprožila, zato sem jo samo umaknil stran, nato pa ga (fanta op. a.) prijel in ga vrgel na tla," je povedal za ABC Radio Melbourne.

Po besedah potnika Barryja Clarka je fant pristopil do stevardese, potem ko so se vsi že vkrcali na letalo. Postal naj bi vznemirjen, ko ga je prosila, naj ji pokaže ustrezne dokumente. Nato je Clark opazil, da ima v rokah puško.

Policija je najstnika aretirala in ga odpeljala v pripor. Po poročanju avstralskih medijev je obtožen 12 kaznivih dejanj, med drugim poskusa nezakonitega prevzema nadzora nad letalom, ogrožanja varnosti, posedovanja lažne eksplozivne naprave in nošenja orožja brez dovoljenja.

Po podatkih policije je najstnik z zasebnega posestva ukradel dve puški, nato pa se z avtomobilom odpeljal na letališče. Kako se je znašel na letališki ploščadi, še ni povsem jasno, a policija domneva, da je izrezal luknjo na varnostni ograji.

Na kraju so posredovali tudi strokovnjaki za bombe, ki so preiskali vozilo osumljenca in dve njegovi torbi, ki sta bili v bližini. Po poročanju medijev naj bi 17-letnik policiji dejal, da ima v torbi bombe. Kot se je izkazalo, so bile lažne.

Motiv za njegovo dejanje še preiskujejo, v preiskavo se je vključila tudi protiteroristična enota.