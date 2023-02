Preoblečeni v peteline so se pognali po vasi in iskali kokoši

Je petelinom uspelo? So odgnali zimo? V Vardarcu na Hrvaškem so prepričani, da so njihovi petelini nalogo dobro opravili. Kot vsa leta doslej so se moški, preoblečeni v peteline, pognali po vasi in iskali kokoši. A zviti domačini so kokoške in piščance pred maskiranimi petelini skrili. Se pa pred njimi ne skrivajo dekleta, saj po stari šegi velja, da se bo tista, ki bo prva sklatila petelina, v novem letu tudi prva poročila.