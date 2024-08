Preobrat: Američanka naj bi se k drevesu priklenila sama

Spomnimo. 50-letno Lalito Kayi so konec julija odkrili v gostem gozdu okrožja Sindhudurg, potem ko so njene krike na pomoč slišali pastirji. Obvestili so policijo, ki je žensko rešila. Kayijeva je bila popolnoma shujšana, zato so jo odpeljali v bolnišnico, od tam pa na zdravljenje v psihiatrično ustanovo v Goi. Ker ni mogla govoriti, je komunicirala s pomočjo zapiskov. Med drugim je trdila, da jo je mož "priklenil na verigo za drevo in pustil v gozdu, da bi umrla brez hrane in vode".

Zdaj pa naj bi zgodbo spremenila: priznala je, da ni poročena in da se je sama zvezala, so za BBC povedali na policiji v Sindhudurgu. Povedala naj bi jim, da je sama kupila verige in ključavnice ter se priklenila. To naj bi storila, ker se je bala, da bo po desetih letih v Indiji ostala brez dovoljenja za prebivanje, bila pa naj bi tudi brez denarja.

Slednja trditev je sicer v nasprotju s prvo izjavo policije, potem ko so žensko rešili. Takrat so sporočili, da so pri njej našli kopijo njenega potnega lista, mobilni telefon, tablični računalnik in 31.000 rupij (338 evrov), kar je precej več, kot znaša povprečna plača v Maharaštri.

V psihiatrični bolnišnici, kjer jo zdravijo, pa so za BBC potrdili, da se je njeno stanje že močno izboljšalo. Našli so tudi njeno družino v ZDA in pacientka je redno v stikih z njo, so dodali.