Preobrat: britanski operaterji morajo odstraniti vse Huaweieve 5G komponente

Mobilni operaterji, ki poslujejo v Veliki Britaniji, s prvim januarjem ne bodo več smeli kupovati opreme za vzpostavitev omrežja 5G, ki ga izdeluje kitajsko podjetje Huawei. Že vgrajene sisteme in opremo morajo odstraniti do leta 2027.

icon-expand 5G v Veliki Britaniji FOTO: Shutterstock

Minister za digitalizacijo Oliver Dowdenje odločitev predstavil v britanskem parlamentu, gre pa za zelo pomemben premik in zasuk v britanski politiki. Namreč, samo pred pol leta, januarja, so kitajskemu telekomunikacijskemu podjetju Huawei podelili omejeno pravico pri vzpostavljanju omrežja 5G. Kot je takrat pojasnila vlada, bodo "visoko tvegani ponudniki" izključeni iz gradnje "občutljive" jedrne infrastrukture. A danes, preobrat. Vse, kar je bilo dogovorjeno, mora ven. Kot je še dejal Dowden, bo implementacija 5G opreme v Veliki Britaniji tako potekala počasneje, verjetno se bo zavleklo za najmanj eno leto. "To ni bila lahka odločitev, vendar je pravilna, predvsem kar se tiče naših telekomunikacijskih podjetij, naše nacionalne varnosti in gospodarstva, tako danes kot dolgoročno," je še dejal. Odločitev gre z roko v roki z ameriški sankcijami, ki so bile uvedene pred kratkim, poroča BBC.

Ker ameriške sankcije vplivajo samo na 5G opremo, London ne verjame, da obstaja varnostna utemeljitev za odstranitev opreme 2G, 3G in 4G, ki jo je dobavil Huawei. Ta prepoved bo tudi pomenila, da podjetja ne bodo smela prodajati in uporabljati Wi-Fi ruterjev in širokopasovnega sistema. Ta odločitev bo postopna, a dokončna in naj bi se zaključila v dveh letih. Britanska odločitev ni bila nepričakovana, saj so pogajanja glede bodočega gospodarskega dogovora z ZDA na vrhuncu, kitajsko uničevanje demokratičnih zametkov v Hongkongu pa je najverjetneje bila kaplja čez rob. Američani Huawei označili za 'grožnjo nacionalni varnosti' Ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) je kitajski tehnološki družbi Huawei in ZTE ter njune podružnice konec junija uvrstila na črni seznam in ju označila za grožnjo nacionalni varnosti. S tem ameriškim podjetjem onemogočajo uporabo državnih sredstev za poslovanje z omenjenima podjetjema. Obe družbi sta tesno povezani s kitajsko komunistično partijo in vojaškim aparatom Kitajske, je v izjavi dejal predsednik FCC Ajit Pai. Za obe družbi velja kitajsko pravo, ki ju obvezuje k sodelovanju z obveščevalnimi službami na Kitajskem, še trdi Pai. Huawei je to vseskozi zanikal in poskušal prepričati številne vlade na Zahodu, a se to zdaj vse bolj odmika.

Po drugi strani se je v Sloveniji vprašanje kibernetske varnosti zapostavljalo kot večina ostalih varnostno-obrambnih struktur, a geopolitične razmere so takšne, da ni več možno gledati stran, smo zapisali maja . V primeru implementacije 5G bo treba narediti več in opredeliti, kakšno tehnologijo bomo kupili, predvsem pa bo debata potrebna okrog rešitev, ki jih ponuja Kitajska in kitajsko podjetje Huawei. Ta je na Kitajskem informacijski gigant, ki je tesno povezan s komunistično partijo in brez nje ne bi uspel postati tako velik. Niti blizu temu. Huawei te povezave zanika in pravi, da delujejo avtonomno, a kot je bilo večkrat izpostavljeno, se obveščevalne službe članic zveze Nato s to opazko ne strinjajo.

icon-expand Kitajski ponudniki se soočajo z vse večjimi težavami pri prodaji opreme na Zahod. FOTO: Shutterstock