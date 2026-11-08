Preobrat na naftnih trgih: cene goriv strmo navzdol

Ta teden – kot zaenkrat kaže – nas čakajo res občutno nižje cene in po dolgem času ena največjih pocenitev. In kaj so razlogi za to? Umirjanje cen nafte na svetovnih trgih, pa tudi druga dogajanja po svetu.

Kakšne cene goriv torej lahko pričakujemo? Po izračunih kolegov s časnika Finance naj bi se bencin v torek pocenil za približno 12 centov na liter in naj bi stal okoli en evro in 50 centov. Za približno 10 centov naj bi se pocenila tudi dizel in kurilno olje. Liter dizla naj bi tako stal okoli evro in 85 centov. A te ocene ne vključujejo morebitnega znižanja trošarin. To konkretno pomeni, da bosta glavno besedo pri končni ceni goriv ta teden imela tako Bruselj kot Ljubljana.

Evropa nam je namreč dala zeleno luč za začasno znižanje trošarin pod minimalno dovoljeno raven. O končni potezi, ali bomo to možnost pocenitve sploh uporabili, kdaj in v kolikšnem obsegu, pa bo morala odločiti še vlada.