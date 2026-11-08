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Preobrat na naftnih trgih: cene goriv strmo navzdol

Washington, 08. 11. 2026 19.48 pred 1 uro 1 min branja 44

Avtor:
Sandra Boršič Domnik
Cena goriva

Zaradi drastičnega padca cene surove nafte po zmagi demokratov na ameriških volitvah in močnejšega evra analitiki za torek napovedujejo bistveno pocenitev pogonskih goriv.

Ta teden – kot zaenkrat kaže – nas čakajo res občutno nižje cene in po dolgem času ena največjih pocenitev. In kaj so razlogi za to? Umirjanje cen nafte na svetovnih trgih, pa tudi druga dogajanja po svetu.

Kakšne cene goriv torej lahko pričakujemo? Po izračunih kolegov s časnika Finance naj bi se bencin v torek pocenil za približno 12 centov na liter in naj bi stal okoli en evro in 50 centov. Za približno 10 centov naj bi se pocenila tudi dizel in kurilno olje. Liter dizla naj bi tako stal okoli evro in 85 centov. A te ocene ne vključujejo morebitnega znižanja trošarin. To konkretno pomeni, da bosta glavno besedo pri končni ceni goriv ta teden imela tako Bruselj kot Ljubljana.

Evropa nam je namreč dala zeleno luč za začasno znižanje trošarin pod minimalno dovoljeno raven. O končni potezi, ali bomo to možnost pocenitve sploh uporabili, kdaj in v kolikšnem obsegu, pa bo morala odločiti še vlada.

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KOMENTARJI44

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Don Muri
08. 11. 2026 20.55
To je Stevo zrihtal. Kmalu bo dizel 90c
Odgovori
0 0
Hihitalec
08. 11. 2026 20.54
Dej še dizel na 1,5€ kaj glumite.
Odgovori
0 0
Kod.
08. 11. 2026 20.52
Zavajajoč naslov,cena goriv ni isto kot cena surove nafte
Odgovori
0 0
andro69
08. 11. 2026 20.50
Verjetno je za to zaslužna še prejšnja vlada...vlada...vlada Roberta in Alenke....
Odgovori
-1
1 2
Hribovito2020
08. 11. 2026 20.43
Ave Cezar
Odgovori
+2
3 1
lokson
08. 11. 2026 20.43
Zaradi zmage Demokratov?? Pa ne no!!
Odgovori
+8
9 1
Antifriz
08. 11. 2026 20.53
Pomarančarju se bodo zaprle pipice za njegov lov na čarovnice... Velika zmaga Irana, moč ljudem 💪
Odgovori
0 0
andro69
08. 11. 2026 20.42
Slovencem to ne bo odgovarjalo...ravno smo se navadili na visoke cene....
Odgovori
+3
4 1
Analist
08. 11. 2026 20.34
Ma dej kva je s temu Janso. To je sigurno on kriv. Upam, da levicarji sklicejo referendum in da se dvignejo trosarine. Nizji bencin ni drugega kot tod a vec ostane bogatim v denarnici. Dol z desnuharji.
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+3
7 4
suleol
08. 11. 2026 20.29
a bojo pumpe mele sploh odprto al bo petrol za en teden dal pavzo
Odgovori
+14
15 1
TheEqualizerr
08. 11. 2026 20.31
hhahahahahaha ja, vozil bodo sam se v sosednje drzave kjer se prodaja po visji ceni. 300milijonov na leto ni dost
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+2
3 1
suleol
08. 11. 2026 20.28
tooo 7centov bo sli dol drug teden 11 gor gremoo
Odgovori
+7
8 1
Antifriz
08. 11. 2026 20.27
Cena surove nafte padla za 14% pri nas pa cena dizla dol za 5%. Me res zanima kako se oblikuje cena, glede na borzno ceno surove nafte ali glede na borzno ceno posameznih derivatov... Glede na to, da nimamo rafinerij v evropi in kupujemo samo derivate, bi bilo logično slednje.
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+2
5 3
Lock Down
08. 11. 2026 20.31
To boš moral vprašati janezove prijatelje na Petrolu.
Odgovori
+3
7 4
Sirhakel77
08. 11. 2026 20.36
Cena bencina, ko ta zapusti rafinerijo (npr. na borzi ARA v Rotterdamu), znaša približno med 0,75 € in 0,90 € za liter, odvisno od trenutnih nihanj na svetovnem trgu nafte. Vse ostalo do končne cene so marže trgovcev in država.
Odgovori
+5
5 0
Antifriz
08. 11. 2026 20.43
Cena bencina ima svojo ceno na borzi... ni nič približno, trenutna cena je 0,73$/l. Potem prevoz zaračuna trgovec? Amapak na osnovi česa potem vlada določi ceno?
Odgovori
+1
1 0
lokson
08. 11. 2026 20.46
Cena surove nafte trenutno, no pokazatelj cen, ampak cena katera pride iz rafinerij, kot končni produkt. Brihte biciklistične.
Odgovori
-2
0 2
andro69
08. 11. 2026 20.47
Nataša Sukič ima za vse odgovor...ali pa Branimir...
Odgovori
+4
4 0
lokson
08. 11. 2026 20.49
Veš ti širhkel koliko je marže. Ne nabijaj.
Odgovori
+1
1 0
Alergičen na levake
08. 11. 2026 20.20
V noči s ponedeljka na torek bo gorivo za en teden poskusno brezplačno. Potem pa odvisno od povpraševanja.
Odgovori
+2
5 3
Lock Down
08. 11. 2026 20.31
Si sploh prebral kaj si napisal?
Odgovori
+3
5 2
curiousity1
08. 11. 2026 20.20
JJ bo seveda dvignil trošarine, zdej je prilika za njegove bogatunske frende...da še bolj obogatijo...
Odgovori
+6
10 4
kivzfccz
08. 11. 2026 20.24
Zopet se je pojavil znanstvenik,ki trdi,da JJ drži svetovne trgovske niti v rokah .Ubožec.
Odgovori
+0
6 6
Lock Down
08. 11. 2026 20.34
Ne pač pa njegovi prijatelji na Petrolu. Tisti, ki so cisterne pred volitvami parkirali, da so potem lahko desnuhi po Golobu pljuvali, ko je goriva na bencinskih zmanjkalo.
Odgovori
+1
4 3
jugatneme
08. 11. 2026 20.13
Glede na borzno pocenitev nafte v dolarjih, padec dolarja glede na €, pa še odobreno znižanje trošarin za Slovenijo bi lahko res pričakovali nekoliko večjo pocenitev pogonskih goriv.
Odgovori
+5
5 0
lakala28
08. 11. 2026 20.30
Bi, ampak jumbo plakati so dragi!
Odgovori
+5
7 2
Oblastljudstvu
08. 11. 2026 20.12
Dobro brijejo norca iz naroda, najprej so pocasi podražili za 50 centov, sedaj pa dajejo bonbonček za 0,1€ #beee beee
Odgovori
+13
15 2
Srebrni prašek.
08. 11. 2026 20.19
Saj bo.
Odgovori
-2
2 4
Lock Down
08. 11. 2026 20.34
Ne bo.
Odgovori
+1
3 2
Lock Down
08. 11. 2026 20.34
... pod to koruptivno in pokvarjeno vlado že ne.
Odgovori
+3
5 2
jank
08. 11. 2026 20.06
Cene navzdol zaradi demokratov, ki so rdečega Trumpa posadili na kup gnoja. Ob njemu pa že stojijo Netanjaho, Orban, Vučić, Bolsonaro. Je pa že narejena luknja tudi za Janšo. Kmalu bo tam!
Odgovori
+9
19 10
galambszar
08. 11. 2026 20.16
jank se oglaša izpod kupa gnoja.
Odgovori
-2
5 7
Lock Down
08. 11. 2026 20.35
Zdraharja janeza išče. Tam nekje se je menda skril.
Odgovori
+1
3 2
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
08. 11. 2026 20.06
Če bi vlada uporabila celotno dovoljeno znižanje, bi se dizel zaradi nižje trošarine lahko pocenil za približno 27,5 centa na liter????
Odgovori
+10
12 2
kekyooo
08. 11. 2026 20.15
to ni odvisno od vlade. oni so zaprosili zdaj pa EU odloča koliko nam bo dovolila znižat
Odgovori
-1
4 5
Antifriz
08. 11. 2026 20.33
To so pravljice za ovce... seveda ne morejo kar tako znižat, ker potem bi vsi tankali pri nas... bi moralo biti usklajeno znižanje vseh držav iz območja, če ne celo celotne EU... ampak tolk daleč ne razmišljajo ti kekci
Odgovori
+3
4 1
Oblastljudstvu
08. 11. 2026 20.02
Zakaj sploh zaprošajo, če sedaj nevejo ali bi to sploh uporabili #butale
Odgovori
+10
13 3
Lock Down
08. 11. 2026 20.36
Da bo več državi ostalo. Zdaj, ko se bo itak pocenilo misli, da je to dovolj za ubogo rajo in njegove ovce.
Odgovori
+2
3 1
Artechh
08. 11. 2026 19.58
Evo jansa je zrihtal, pametnjakovici
Odgovori
-11
4 15
enapi
08. 11. 2026 19.56
Hvala demokratom. Pa ne logarčkovim.
Odgovori
+6
11 5
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