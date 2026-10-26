Preobrat, 'poraz negativnosti in laži': Bolsonaro ne bo predsednik

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Slavje privržencev starega-novega predsednika AP

Slavje privržencev starega-novega predsednika AP

Slavje privržencev starega-novega predsednika AP

Slavje privržencev starega-novega predsednika AP

Slavje privržencev starega-novega predsednika AP









Po podatkih brazilske volilne komisije je Lula ob 99,81 odstotka preštetih glasov prejel 51,76 odstotka podpore, njegov tekmec Flavio Bolsonaro pa 48,24 odstotka. Gre za zgodovinski rezultat. Od ponovne vzpostavitve demokracije leta 1988 namreč še nobenemu predsedniškemu kandidatu ni uspelo zmagati v drugem krogu, potem ko je izgubil prvega. Bolsonaro je bil v prvem krogu 4. oktobra uspešnejši od Lule, zato so številni politični analitiki ocenjevali, da je politična pot dolgoletnega brazilskega voditelja pri koncu. Toda Lula je svoje privržence pozival, naj ohranijo zaupanje in se mobilizirajo pred odločilnim glasovanjem.

Slavje na ulicah, Lula spregovoril o zmagi demokracije

Po razglasitvi rezultatov so na ulicah Sao Paula in Ria de Janeira izbruhnile množične proslave. Privrženci predsednika so prižigali ognjemete, peli in se objemali, številni pa ob razglasitvi zmage niso mogli zadržati solz. Avenija Paulista v Sao Paulu se je po poročanju BBC spremenila v prizorišče množičnega slavja. Lula je zmago proslavil v družbi družine in političnih zaveznikov, nato pa nagovoril množico podpornikov. Zahvalil se je sodelavcem svoje kampanje in brazilskim volivcem, posebej mladim, ki so po njegovih besedah stopili na ulice v obrambo demokracije. Poudaril je, da so volivci razumeli pomen volitev za suverenost države, rezultat pa označil za "poraz negativnosti in laži". Njegov podpredsednik Geraldo Alckmin je ob tem dejal, da je Lula že drugič rešil brazilsko demokracijo.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Poraz Bolsonara AP

Poraz Bolsonara AP

Poraz Bolsonara AP

Poraz Bolsonara AP

Poraz Bolsonara AP









Za Bolsonara boleč poraz

Povsem drugačno razpoloženje je vladalo med privrženci Flavia Bolsonara. Pred njegovim domom v Brasilii, kjer je spremljal volilne rezultate, so se zbrali podporniki, ki so pričakovali zmago svojega kandidata. Po objavi rezultatov so začeli odhajati, nekateri vidno razočarani in jezni. Bolsonarova kampanja je sicer že pred razglasitvijo rezultatov izražala dvome o poteku volitev. Glasovanje so morali na nekaterih voliščih podaljšati za dve uri zaradi težav z javnim prevozom v posameznih mestih in slabega vremena. Podaljšanje sta zahtevali obe kampanji.

Lula se je že večkrat vrnil na politični vrh