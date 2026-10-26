Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Preobrat, 'poraz negativnosti in laži': Bolsonaro ne bo predsednik

Rio de Janeiro, 26. 10. 2026 02.45 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Slavje privržencev starega-novega predsednika

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je na predsedniških volitvah osvojil še četrti mandat. V izjemno tesnem drugem krogu je premagal desničarskega senatorja Flavia Bolsonara, sina nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara. Čeprav je Bolsonaro v začetku meseca zmagal v prvem krogu, je 80-letnemu Luli uspelo preobrniti izid in poskrbeti za zgodovinski politični preobrat. Njegovi privrženci so zmago proslavili na ulicah brazilskih mest.

Po podatkih brazilske volilne komisije je Lula ob 99,81 odstotka preštetih glasov prejel 51,76 odstotka podpore, njegov tekmec Flavio Bolsonaro pa 48,24 odstotka.

Gre za zgodovinski rezultat. Od ponovne vzpostavitve demokracije leta 1988 namreč še nobenemu predsedniškemu kandidatu ni uspelo zmagati v drugem krogu, potem ko je izgubil prvega.

Bolsonaro je bil v prvem krogu 4. oktobra uspešnejši od Lule, zato so številni politični analitiki ocenjevali, da je politična pot dolgoletnega brazilskega voditelja pri koncu. Toda Lula je svoje privržence pozival, naj ohranijo zaupanje in se mobilizirajo pred odločilnim glasovanjem.

Slavje na ulicah, Lula spregovoril o zmagi demokracije

Po razglasitvi rezultatov so na ulicah Sao Paula in Ria de Janeira izbruhnile množične proslave. Privrženci predsednika so prižigali ognjemete, peli in se objemali, številni pa ob razglasitvi zmage niso mogli zadržati solz. Avenija Paulista v Sao Paulu se je po poročanju BBC spremenila v prizorišče množičnega slavja.

Lula je zmago proslavil v družbi družine in političnih zaveznikov, nato pa nagovoril množico podpornikov. Zahvalil se je sodelavcem svoje kampanje in brazilskim volivcem, posebej mladim, ki so po njegovih besedah stopili na ulice v obrambo demokracije.

Poudaril je, da so volivci razumeli pomen volitev za suverenost države, rezultat pa označil za "poraz negativnosti in laži".

Njegov podpredsednik Geraldo Alckmin je ob tem dejal, da je Lula že drugič rešil brazilsko demokracijo.

Za Bolsonara boleč poraz

Povsem drugačno razpoloženje je vladalo med privrženci Flavia Bolsonara. Pred njegovim domom v Brasilii, kjer je spremljal volilne rezultate, so se zbrali podporniki, ki so pričakovali zmago svojega kandidata. Po objavi rezultatov so začeli odhajati, nekateri vidno razočarani in jezni.

Bolsonarova kampanja je sicer že pred razglasitvijo rezultatov izražala dvome o poteku volitev.

Glasovanje so morali na nekaterih voliščih podaljšati za dve uri zaradi težav z javnim prevozom v posameznih mestih in slabega vremena. Podaljšanje sta zahtevali obe kampanji.

Lula se je že večkrat vrnil na politični vrh

Za 80-letnega Lulo je to četrta zmaga na predsedniških volitvah. Brazilijo je vodil že med letoma 2003 in 2010, na predsedniški položaj pa se je vrnil januarja 2023, potem ko je na volitvah leta 2022 premagal Jaira Bolsonara.

Njegova politična kariera je bila polna preobratov. Leta 2017 je bil obsojen zaradi korupcije in je v zaporu preživel več kot 18 mesecev. Leta 2021 so bile obsodbe razveljavljene, kar mu je omogočilo ponovno kandidaturo.

Tokrat je premagal sina svojega nekdanjega političnega tekmeca, nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, ki je trenutno v zaporu.

Lulova zmaga je pomembna tudi v širšem regionalnem kontekstu. V številnih latinskoameriških državah so se volivci v zadnjih letih obrnili proti vladajočim politikom in podprli desnico. Brazilija pa je z vnovično izvolitvijo levičarskega predsednika ubrala drugačno pot.

Lula je med kampanjo volitve predstavljal tudi kot vprašanje državne suverenosti. Volivcem je sporočal, da izbirajo med politikom, ki poljublja brazilsko zastavo, in politikom, ki poljublja ameriško.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
brazilija volitve bolsonaro da silva

'Ali sanjam?!' 'Gotov je!' Nepopisna evforija na srbskih ulicah

24ur.com Lula da Silva zmagal v drugem krogu predsedniških volitev v Braziliji
24ur.com 'Poskušali so me zakopati živega in tukaj sem'
24ur.com Lula Da Silva se boji, da bi Bolsonaro povzročil kaos, če bi izpadel v prvem krogu
24ur.com Presenetljiv izid: Bolsonarov sin z največ glasovi, sledi drugi krog
24ur.com Brazilci izbirajo novega predsednika, Lulo izziva Bolsonarov sin
24ur.com V Braziliji drugi krog volitev: v prednosti sin zaprtega Bolsonara
24ur.com 'Brazilski Trump' slavil v prvem krogu volitev
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
V prvem letu otrokovega življenja se povprečen par spre kar 2500-krat
Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna
Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna
Kaj storiti, če se otrok ne odziva na svoje ime?
Kaj storiti, če se otrok ne odziva na svoje ime?
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
zadovoljna
Portal
Njegovo telo se je skušalo ubiti, ne bi se smel poročiti z njo
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo magnet za poglede, ribe čaka olajšanje
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo magnet za poglede, ribe čaka olajšanje
4 astrološka znamenja, na katera bo najbolj vplivala današnja polna luna
4 astrološka znamenja, na katera bo najbolj vplivala današnja polna luna
5 modnih kosov, ki novembra ne smejo manjkati v vaši omari
5 modnih kosov, ki novembra ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Tako se boste lahko jeseni uspešno ubranili pred nadležnimi virusi in prehladi
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Elektronske cigarete: od čustvene opore do pasti zasvojenosti
Elektronske cigarete: od čustvene opore do pasti zasvojenosti
Zakaj nastanejo modrice in kako hitreje odpraviti podplutbe
Zakaj nastanejo modrice in kako hitreje odpraviti podplutbe
cekin
Portal
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Prva plača je za mnoge začetek finančnih težav
Prva plača je za mnoge začetek finančnih težav
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
moskisvet
Portal
Bila je zlobno dekle in zapeljiva vampirka: poglejte, kako je Claire Holt videti danes
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Našli so jo v črnih vrečah, zdaj so odkrili nove sledi: primer iz Trsta še ni končan
Našli so jo v črnih vrečah, zdaj so odkrili nove sledi: primer iz Trsta še ni končan
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
dominvrt
Portal
Ko drugo cvetje odcveti, ta trajnica šele pokaže svojo lepoto
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
okusno
Portal
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Krik
Krik
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022