Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Preobrat: V Franciji ne bodo ukinili dveh državnih praznikov

Pariz , 15. 09. 2025 14.26 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
0

Novi francoski premier Sebastien Lecornu je napovedal, da namerava opustiti načrt svojega predhodnika Francoisa Bayrouja za ukinitev dveh državnih praznikov v okviru proračunskih rezov za leto 2026. Predlog je poleti razburil francosko javnost, Lecornu pa želi umiriti razmere in išče alternativne možnosti za varčevanje.

"Želim prizanesti tistim, ki delajo. Zato sem se odločil, da prekličem načrtovano ukinitev dveh državnih praznikov," je Lecornu dejal v sobotnem intervjuju za več francoskih medijev, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa.

"Moje razmišljanje je preprosto: ne želim niti nestabilnosti niti nepremičnosti," je še dejal novi francoski premier, ki ga je predsednik države Emmanuel Macron na položaj imenoval prejšnji teden, potem ko je Bayroujeva vlada padla zaradi nestrinjanj glede napovedanih proračunskih rezov.

Pariz
Pariz FOTO: Shutterstock

Lecornu, ki je po prevzemu položaja napovedal korenite spremembe, se želi oddaljiti od nekaterih bolj spornih predlogov svojega predhodnika, med katere je spadala tudi ukinitev državnih praznikov, in poiskati alternativne načine za stabilizacijo francoskih javnih financ.

Naslednji teden bo pričel posvetovanja o decentralizaciji državne uprave, racionalizaciji delovanja vladnih služb in prenosu več pristojnosti na lokalne uprave.

Predlagal je tudi združitev ali ukinitev nekaterih vladnih organov in preklic nekaterih doživljenjskih privilegijev nekdanjih ministrov in vladnih uradnikov.

Francija, ki je drugo največje gospodarstvo v EU, se sooča z ogromnim javnofinančnim primankljajem, njen javni dolg pa je pri več kot 3400 milijardah evrov najvišji v EU in znaša približno 114 odstotkov BDP - slabše razmerje med evropskimi državami imata le Grčija in Italija.

Državo še vedno pesti tudi politična kriza, ki vztraja vse od julija lani, ko je Macron po uspehu skrajne desnice na evropskih volitvah razpisal predčasne volitve. Te so francoski parlament privedle v praktično brezizhoden položaj, saj ostaja razdeljen na tri politične bloke, ki ne morejo doseči dogovora.

V Franciji ob tem potekajo protesti, ki so se prejšnji teden ponekod sprevrgli v izgrede. Za sredo je napovedana nova stavka, vendar so nekateri sindikati po padcu vlade svoj upor preložili na oktober. Lecornu si medtem prizadeva za umiritev razmer in svari, da je treba rešitve poiskati čim prej, saj bodo v nasprotnem primeru zaradi višjih stroškov zadolževanja trpela tako podjetja kot državljani.

pariz francija praznik
Naslednji članek

Napetosti z Venezuelo: v Portoriku pristali ameriški lovci F-35

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256