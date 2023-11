Preobrat v primeru Pistorius: predčasno na prostost?

Sojenje je pritegnilo ogromno svetovne pozornosti, Pistorius – nekoč priljubljen paraolimpijski dobitnik zlate medalje, na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012 je postal prvi človek z obema amputiranima nogama, ki je nastopil na olimpijskih igrah – je kmalu po uspehu postal zapornik.

Pistorius trdi, da je svoje dekle ustrelil po pomoti, saj jo je zamenjal za vlomilca. 29-letno manekenko in diplomirano pravnico Reevo Steenkamp je trikrat ustrelil skozi zaklenjena vrata kopalnice na svojem domu v Pretorii. Tožilci so bili drugačnega mnenja, menili so, da je zaradi ljubosumja streljal v besu. Prejel je 13-letno zaporno kazen. Kot del svoje rehabilitacije se je Pistorius lani srečal s starši Reeve Steenkamp. Mama June pogojnemu odpustu ne nasprotuje, oče Barry je umrl v septembru, poroča BBC.

Komisija za pogojne odpuste je že letos marca odločila, da mora Pistorius ostati v zaporu. Kot razlog je komisija navedla, da ni prestal najkrajšega obdobja pripora, ki je pogoj za izpustitev. A prejšnji mesec je sodišče ugotovilo, da je šlo za napako, zato so določili novo zaslišanje.

Njegov odvetnik ni želel komentirati, kaj pričakuje od današnjega zaslišanja. Prav tako ni jasno, kako hitro bodo sprejeli odločitev.