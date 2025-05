Presenetljiv preobrat: 'romunskemu Trumpu' so rekli 'ne'

V drugem krogu je sicer za favorita veljal 38-letni George Simion , vodja opozicijskega desnega Zavezništva za enotnost Romunov (AUR), ki je v prvem krogu pred dvema tednoma osvojil skoraj 41 odstotkov glasov. Nasprotoval je vojaški pomoči sosednji Ukrajini, kritiziral vodstvo Evropske unije in se označeval kot podpornik gibanja "Make America Great Again", ki ga vodi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump .

55-letni župan romunske prestolnice Nicusor Dan je v drugem krogu računal na doslej neodločene volivce in vse tiste, ki ne podpirajo Simionovega nacionalizma in evroskepticizma. Romunske volivce pa je poskušal mobilizirati z obljubami o prozahodni usmeritvi države. Kot poročajo tamkajšnji mediji, med njimi PRO TV , rezultati vzporednih volitev kažejo, da mu je to tudi uspelo.

Volitve so razveljavili zaradi nepravilnosti pri financiranju Georgescujeve kampanje in opozoril obveščevalcev o domnevnem ruskem vmešavanju.

Znova očitki o ruskem vmešavanju

Tudi drugi krog ponovljenih volitev poteka v luči očitkov o nepravilnostih. Romunska vlada je sporočila, da so zaznali dezinformacijsko kampanjo z "značilnostmi ruskega vmešavanja" v volitve. "Cilj kampanje lažnih novic na Telegramu in drugih platformah družbenih medijev je vplivati na volilni proces," je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik romunskega zunanjega ministrstva Andrei Tarnea.

Pred tem je ustanovitelj platforme Telegram Pavel Durov v objavi na svojem kanalu trdil, da se Francija vmešava v romunske volitve. "Zahodnoevropska vlada (uganite, katera) se je obrnila na Telegram in nas prosila, naj pred današnjimi predsedniškimi volitvami utišamo konservativne glasove v Romuniji. To sem odločno zavrnil," je zapisal Durov, ki v objavi ni navedel Francije, a je uporabil ikono francoske bagete. Francosko zunanje ministrstvo je v odzivu sporočilo, da "kategorično zavrača te obtožbe in vse poziva k odgovornosti in spoštovanju romunske demokracije".