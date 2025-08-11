Preobrat v Splitu: trajekt z več sto tonami azbesta mora zapustiti hrvaške vode

"Z odločbo ministrstva za morje, promet in infrastrukturo je ladji Moby Drea, ki je bila z vlačilcem pripeljana v ladjedelnico za napovedan remont, naloženo, da mora v sedmih dneh zapustiti ladjedelnico," je ministrstvo, po poročanju net.hr sporočilo v izjavi.

O ladji, na kateri je 400 potniških kabin in več pregradnih plošč, v katerih je azbest, je danes zjutraj razpravljal sam hrvaški politični vrh s predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem na čelu. Skupaj z dvema ministrstvoma in inšpektoratom so sprejeli odločitev, da mora ladja ladjedelnico zapustiti.

Rok sedmih dni so določili tudi ob upoštevanju dejstva, da morajo za ladjo brez posadke organizirati poseben prevoz.