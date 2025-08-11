Preobrat v Splitu: trajekt z več sto tonami azbesta mora zapustiti hrvaške vode

"Z odločbo ministrstva za morje, promet in infrastrukturo je ladji Moby Drea, ki je bila z vlačilcem pripeljana v ladjedelnico za napovedan remont, naloženo, da mora v sedmih dneh zapustiti ladjedelnico," je ministrstvo, po poročanju net.hr sporočilo v izjavi.
O ladji, na kateri je 400 potniških kabin in več pregradnih plošč, v katerih je azbest, je danes zjutraj razpravljal sam hrvaški politični vrh s predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem na čelu. Skupaj z dvema ministrstvoma in inšpektoratom so sprejeli odločitev, da mora ladja ladjedelnico zapustiti.
Rok sedmih dni so določili tudi ob upoštevanju dejstva, da morajo za ladjo brez posadke organizirati poseben prevoz.
Na ladji Moby Drea so s prvimi deli sicer začeli že v sredo, ko je ladjo že obiskal tudi Inšpektorat za varstvo okolja, ki naj bi nadzoroval potek del. Inšpektorji so pravno osebo prejšnji teden že obvestili, da v skladu z Zakonom o ravnanju z odpadki azbestnih odpadkov na Hrvaškem ni mogoče odlagati. V tem primeru bi morali pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
Splitčani so zaradi prihoda sporne ladje v pristanišče doslej že večkrat protestirali, k njenemu odhodu pa so pozvali tudi s peticijo.
Italijanska ladja Moby Drea je dolga dobrih 182 metrov, na njej pa je po ocenah, ki jih navajajo hrvaški mediji, od 250 do 350 ton plošč, ki vsebujejo azbest. V Brodosplitu trdijo, da imajo takšne plošče tudi številne druge ladje na Jadranu, zagotavljali pa so tudi, da jih bodo odstranili v skladu s predpisi. Kot kaže, jih bodo odstranjevali v ladjedelnici zunaj Hrvaške.
