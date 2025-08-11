Svetli način
Tujina

Preobrat v Splitu: trajekt z več sto tonami azbesta mora zapustiti hrvaške vode

Split, 11. 08. 2025 18.31 | Posodobljeno pred 13 minutami

N.L.
Preobrat v Splitu, kamor so z vlačilcem pripeljali odslužen italijanski trajekt Moby Drea in iz katerega so nameravali odstraniti pregradne plošče z več sto tonami azbesta. Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je zdaj odločilo, da mora trajekt v sedmih dneh zapustiti ladjedelnico in hrvaške teritorialne vode. Prihodu trajekta so sicer nasprotovali tudi nekateri Splitčani.

"Z odločbo ministrstva za morje, promet in infrastrukturo je ladji Moby Drea, ki je bila z vlačilcem pripeljana v ladjedelnico za napovedan remont, naloženo, da mora v sedmih dneh zapustiti ladjedelnico," je ministrstvo, po poročanju net.hr sporočilo v izjavi.

O ladji, na kateri je 400 potniških kabin in več pregradnih plošč, v katerih je azbest, je danes zjutraj razpravljal sam hrvaški politični vrh s predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem na čelu. Skupaj z dvema ministrstvoma in inšpektoratom so sprejeli odločitev, da mora ladja ladjedelnico zapustiti. 

Rok sedmih dni so določili tudi ob upoštevanju dejstva, da morajo za ladjo brez posadke organizirati poseben prevoz. 

Italijanska ladja Moby Drea
Italijanska ladja Moby Drea FOTO: Profimedia

Na ladji Moby Drea so s prvimi deli sicer začeli že v sredo, ko je ladjo že obiskal tudi Inšpektorat za varstvo okolja, ki naj bi nadzoroval potek del. Inšpektorji so pravno osebo prejšnji teden že obvestili, da v skladu z Zakonom o ravnanju z odpadki azbestnih odpadkov na Hrvaškem ni mogoče odlagati. V tem primeru bi morali pridobiti dovoljenje pristojnega organa. 

Splitčani so zaradi prihoda sporne ladje v pristanišče doslej že večkrat protestirali, k njenemu odhodu pa so pozvali tudi s peticijo.

Preberi še Odslužen trajekt z več sto tonami azbesta v Splitu: kam ga bodo odložili?

Italijanska ladja Moby Drea je dolga dobrih 182 metrov, na njej pa je po ocenah, ki jih navajajo hrvaški mediji, od 250 do 350 ton plošč, ki vsebujejo azbest. V Brodosplitu trdijo, da imajo takšne plošče tudi številne druge ladje na Jadranu, zagotavljali pa so tudi, da jih bodo odstranili v skladu s predpisi. Kot kaže, jih bodo odstranjevali v ladjedelnici zunaj Hrvaške.

Moby Drea azbest Split trajekt Hrvaška
KOMENTARJI (4)

enapi
11. 08. 2025 18.48
Azbest na strehah pa jih ne moti? Pa da azbestno kritino zakopljejo v zemljo je tudi ok.
ODGOVORI
0 0
Dr.Rugelj
11. 08. 2025 18.44
+1
...bo skrivnostno potonila nekje na odprtem morju,...
ODGOVORI
1 0
medŠihtom
11. 08. 2025 18.43
pogrešamo redno obveščanje o cenah energentov, vode, komunalnih storitev, cen stanovanj, cen najema stanovanj, in še in še, na hrvaškem. ajoj, imate še manevrskega prostora preden bote kompletni.
ODGOVORI
0 0
Janez Novak 13
11. 08. 2025 18.43
+1
Ali bo ladja končala na severnem delu Jadrana? Vprašam za soseda, ki je v Kopru doma. Ni prepričan, da bo naša oblast rekla NE.
ODGOVORI
1 0
