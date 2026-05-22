Preobrat v Washingtonu: Trump pošilja 5000 vojakov na Poljsko

"Glede na uspešno izvolitev sedanjega poljskega predsednika Karola Nawrockega, ki sem ga z veseljem podprl, ter glede na naše odnose z njim z veseljem naznanjam, da bodo ZDA na Poljsko poslale dodatnih 5000 vojakov. Hvala za vašo pozornost tej zadevi," je na omrežju Truth Social objavil ameriški predsednik Donald Trump.

Napoved je prišla kmalu potem, ko je njegova vlada nenadoma odpovedala veliko vojaško vajo na Poljskem, kasneje pa sporočila, da je bila le odložena, in napovedala, da bo iz Nemčije umaknila 5000 vojakov.

Poljski uradnik in predstavnik Nata, ki sta želela ostati anonimna, sta za Politico dejala, da sta bila presenečena nad odločitvijo, o kateri vlada ni vnaprej razpravljala z zavezniki.

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski se je danes Trumpu zahvalil za napovedano napotitev vojakov. "Želim se zahvaliti predsedniku Trumpu za njegovo napoved, da bo rotacija, navzočnost ameriške vojske na Poljskem bolj ali manj ostala na isti ravni," je dejal novinarjem pred ministrskim zasedanjem Nata na Švedskem.

Trump je že dolgo kritičen do Nata in zahteva, da evropske države povečajo svoje izdatke za organizacijo. Prav tako je večkrat izrazil jezo nad tem, da nekatere države članice niso podprle vojne ZDA in Izraela proti Iranu.