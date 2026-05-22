Tujina

Preobrat v Washingtonu: Trump pošilja 5000 vojakov na Poljsko

Washington, 22. 05. 2026 09.56 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
STA D.L.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bodo ZDA na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice Nata zaradi pomanjkanja podpore v vojni z Iranom, poroča Politico. Poljska se mu je zahvalila za napoved.

"Glede na uspešno izvolitev sedanjega poljskega predsednika Karola Nawrockega, ki sem ga z veseljem podprl, ter glede na naše odnose z njim z veseljem naznanjam, da bodo ZDA na Poljsko poslale dodatnih 5000 vojakov. Hvala za vašo pozornost tej zadevi," je na omrežju Truth Social objavil ameriški predsednik Donald Trump.

Napoved je prišla kmalu potem, ko je njegova vlada nenadoma odpovedala veliko vojaško vajo na Poljskem, kasneje pa sporočila, da je bila le odložena, in napovedala, da bo iz Nemčije umaknila 5000 vojakov.

Poljski uradnik in predstavnik Nata, ki sta želela ostati anonimna, sta za Politico dejala, da sta bila presenečena nad odločitvijo, o kateri vlada ni vnaprej razpravljala z zavezniki.

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski se je danes Trumpu zahvalil za napovedano napotitev vojakov. "Želim se zahvaliti predsedniku Trumpu za njegovo napoved, da bo rotacija, navzočnost ameriške vojske na Poljskem bolj ali manj ostala na isti ravni," je dejal novinarjem pred ministrskim zasedanjem Nata na Švedskem.

Trump je že dolgo kritičen do Nata in zahteva, da evropske države povečajo svoje izdatke za organizacijo. Prav tako je večkrat izrazil jezo nad tem, da nekatere države članice niso podprle vojne ZDA in Izraela proti Iranu.

Ameriški vojaki na paradi na Poljskem leta 2023
FOTO: AP

Poljska vojska je bila obveščena, da se je Pentagon prejšnji teden odločil preklicati napotitev 4000 vojakov v državo, kar je presenetilo državo in osupnilo ameriške obrambne uradnike. Podpredsednik JD Vance je kasneje na torkovi novinarski konferenci ta poročila zavrnil in novinarjem povedal, da je bila načrtovana razporeditev sicer odložena, vendar ne odpovedana, potem ko so republikanski zakonodajalci to potezo obsodili.

Nawrocki, ki je bil izvoljen junija 2025 s podporo nacionalistične stranke Pravo in pravičnost (PiS), se je od prevzema funkcije v veliki meri uskladil s Trumpovo vlado.

Rutte pozdravil ameriško odločitev o napotitvi vojakov na Poljsko

Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je pozdravil Trumpovo napoved, da bodo ZDA na Poljsko po predhodni zmedi vendarle napotile 5000 vojakov. Kot je dodal ob prihodu na zasedanje ministrov zavezništva na Švedskem, Nato sicer dolgoročno ostaja zavezan zmanjševanju odvisnosti od ZDA.

Donald Trump Poljska Nato vojska ZDA

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Port__CN
22. 05. 2026 11.40
Sami cvetoberi od Iran je dobil lekcijo
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
22. 05. 2026 11.41
In to kakšno, za poučevat po vseh vojaških akademijah po svetu!
Odgovori
0 0
Rafael Kramar
22. 05. 2026 11.30
Konc je z Rusi!
Odgovori
-3
0 3
IskraLJ
22. 05. 2026 11.34
Haha, žal je konec z Evropo. Rusi so se že usmerili proti Kitajski, kinje razvjno 30 let pred nami, v vseh pogledih, tako gospodarstvu, zdravstvu, turizmu, robotiki, proizvodnji, avto industriji, ...
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
22. 05. 2026 11.36
RF, Putin je vse uredili in poskrbeli za Rusijo na Kitajskem pri Šiju?
Odgovori
0 0
Rafael Kramar
22. 05. 2026 11.37
To ja, ampak iz Ukrajine jih pa menda še naženemo?!
Odgovori
0 0
Wolfman
22. 05. 2026 11.26
Ameriški vojaki po novem že morajo romati po Evropi! Zagotovo je to Trumpova odločitev na popolno srečanje tert skupno močno zavezništvo Putina in Šija! Vidite, danes ameriška vojska ni več pravzaprav nič velja. Še Iran jih je potolkel po vsem Bližnjem vzhodu, tako da ameriškega vojaka srečaš le še v zakotnem Izraelu.
Odgovori
+2
2 0
Animal_Pump
22. 05. 2026 11.25
Pa kdaj boste dojel....da sam naklada. Rekel je, d abo vojake iz Evrope ven steral...zdaj jih bo 5000 jurjev prišlo...v resnici jih bo 50 000...sam pšššt. On pač bluzi.
Odgovori
-1
0 1
Samo navijač
22. 05. 2026 11.23
5000 revežev.
Odgovori
+0
1 1
sabro4
22. 05. 2026 11.10
Preobrat v Washingtonu: Trump pošilja 5000 vojakov na Poljsko..počakajmo do juri bo zopet nov preobrat,temu geniju ni za verjeti niti ko zazeha
Odgovori
+3
4 1
klop12
22. 05. 2026 10.40
TACO
Odgovori
-1
1 2
Wolfman
22. 05. 2026 10.35
Mogoče, da se poklonijo žrtvam holokavsta al kaj? Namreč nobena država danes ne želi več imeti ZDA za zaveznika, ker je lahko fatalno!
Odgovori
+5
7 2
