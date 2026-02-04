Preobrat: več tisoč že objavljenih dokumentov o Epsteinu so odstranili

Odvetniki žrtev so sporočili, da se je življenje vpletenih po objavi več kot treh milijonov strani dokumentov, 180.000 fotografij in 2000 videoposnetkov obrnilo na glavo.

V gradivu, ki je sicer na številnih delih cenzurirano, so vseeno ostali podatki, iz katerih je mogoče prepoznati imena in obraze domnevnih žrtev. Te so objavo dokumentov označile za nezaslišno, poudarile so tudi, da so jih s tem ponovno travmatizirali. V dokumentih so bila tudi imena potencialnih žrtev, ki doslej še niso bila javna.