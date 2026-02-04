Naslovnica
Tujina

Preobrat: več tisoč že objavljenih dokumentov o Epsteinu so odstranili

04. 02. 2026

Avtor:
N.L.
Cenzurirani dokumenti o Epsteinu

Potem ko je ameriško pravosodno ministrstvo objavilo še zadnji ogromni paket dokaznega gradiva pokojnega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina, je ministrstvo s svoje strani odstranilo več tisoč dokumentov. Razlog: objavili so tudi e-poštne naslove in gole fotografije, na katerih so razkrili imena in obraze potencialnih žrtev.

Odvetniki žrtev so sporočili, da se je življenje vpletenih po objavi več kot treh milijonov strani dokumentov, 180.000 fotografij in 2000 videoposnetkov obrnilo na glavo.

V gradivu, ki je sicer na številnih delih cenzurirano, so vseeno ostali podatki, iz katerih je mogoče prepoznati imena in obraze domnevnih žrtev. Te so objavo dokumentov označile za nezaslišno, poudarile so tudi, da so jih s tem ponovno travmatizirali. V dokumentih so bila tudi imena potencialnih žrtev, ki doslej še niso bila javna.

Cenzurirani dokumenti o Epsteinu
Cenzurirani dokumenti o Epsteinu
FOTO: AP

Odvetnika, ki zastopata žrtve, sta zveznega sodnika v New Yorku zato zaprosila, naj ministrstvu za pravosodje naloži odstranitev spletnega mesta, kjer so na voljo datoteke. Objavo gradiva sta označila za "najbolj očitno kršitev zasebnosti žrtev v zgodovini Združenih držav", poroča BBC.

Če bi vse objavljene dokumente zložili na kup, bi bil ta dvakrat višji od Eifflovega stolpa, ki je visok 330 metrov. 

Pravosodno ministrstvo je sporne dokumente že odstranilo in sporočilo, da so posledica "tehnične ali človeške napake". Ponovno pregledujejo tudi ostale dokumente.

Razvejana mreža Epsteinovih povezav.
Razvejana mreža Epsteinovih povezav.
FOTO: AP

Ministrstvo je dokumente sicer objavilo v naglici in šest tednov po predpisanem roku, pod katerega se je podpisal ameriški predsednik Donald Trump. Namestnik pravosodne ministrice ZDA Todd Blanche je v petek po objavi dokumentacije sicer pojasnjeval, da je zamuda nastala prav zaradi urednikovanja za zaščito identitete več kot 1000 domnevnih žrtev.

Razlagalnik

Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obsojeni seksualni prestopnik, ki je bil znan po svojih povezavah z vplivnimi in bogatimi posamezniki. Obtožen je bil trgovine z belim blagom in zarote za spolno izkoriščanje mladoletnic. Njegova smrt v zaporu leta 2019 je sprožila številne teorije zarote in nadaljevala preiskave njegovih sodelavcev.

V Epsteinovih dokumentih so omenjeni različni politiki, poslovneži in znane osebnosti, med njimi Donald Trump, Bill Clinton, princ Andrew, Bill Gates, Elon Musk, Matt Groening, Jay‑Z, Pusha T ter več drugih javnih in zasebnih oseb. Veliko omenjenih oseb ni obtoženih kaznivih dejanj; njihova imena se pojavljajo v e‑pošti, med stiki ali v drugih oblikah komunikacije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Jeffrey Epstein škandal dokumenti žrtve zasebnost

KOMENTARJI3

Naiskreni
04. 02. 2026 08.20
ce je hillary sla v akcijo. 🤷
Odgovori
0 0
realist9000
04. 02. 2026 08.09
Tole me spominja na naš elitni FOTOPUB elitne združene levice in prisklednikov.
Odgovori
+4
4 0
jzzzze
04. 02. 2026 08.13
Mene pa na mozaičarja...
Odgovori
0 0
bibaleze
