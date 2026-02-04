Preobrat: več tisoč že objavljenih dokumentov o Epsteinu so odstranili

Odvetniki žrtev so sporočili, da se je življenje vpletenih po objavi več kot treh milijonov strani dokumentov, 180.000 fotografij in 2000 videoposnetkov obrnilo na glavo.
V gradivu, ki je sicer na številnih delih cenzurirano, so vseeno ostali podatki, iz katerih je mogoče prepoznati imena in obraze domnevnih žrtev. Te so objavo dokumentov označile za nezaslišno, poudarile so tudi, da so jih s tem ponovno travmatizirali. V dokumentih so bila tudi imena potencialnih žrtev, ki doslej še niso bila javna.
Odvetnika, ki zastopata žrtve, sta zveznega sodnika v New Yorku zato zaprosila, naj ministrstvu za pravosodje naloži odstranitev spletnega mesta, kjer so na voljo datoteke. Objavo gradiva sta označila za "najbolj očitno kršitev zasebnosti žrtev v zgodovini Združenih držav", poroča BBC.
Pravosodno ministrstvo je sporne dokumente že odstranilo in sporočilo, da so posledica "tehnične ali človeške napake". Ponovno pregledujejo tudi ostale dokumente.
Ministrstvo je dokumente sicer objavilo v naglici in šest tednov po predpisanem roku, pod katerega se je podpisal ameriški predsednik Donald Trump. Namestnik pravosodne ministrice ZDA Todd Blanche je v petek po objavi dokumentacije sicer pojasnjeval, da je zamuda nastala prav zaradi urednikovanja za zaščito identitete več kot 1000 domnevnih žrtev.
Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obsojeni seksualni prestopnik, ki je bil znan po svojih povezavah z vplivnimi in bogatimi posamezniki. Obtožen je bil trgovine z belim blagom in zarote za spolno izkoriščanje mladoletnic. Njegova smrt v zaporu leta 2019 je sprožila številne teorije zarote in nadaljevala preiskave njegovih sodelavcev.
V Epsteinovih dokumentih so omenjeni različni politiki, poslovneži in znane osebnosti, med njimi Donald Trump, Bill Clinton, princ Andrew, Bill Gates, Elon Musk, Matt Groening, Jay‑Z, Pusha T ter več drugih javnih in zasebnih oseb. Veliko omenjenih oseb ni obtoženih kaznivih dejanj; njihova imena se pojavljajo v e‑pošti, med stiki ali v drugih oblikah komunikacije.
