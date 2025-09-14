Preobremenjeni piloti: med letom zadremajo zaradi utrujenosti

V anketi, ki so jo izvedli med 900 piloti, jih je kar 93 odstotkov priznalo, da so v zadnjih mesecih zadremali med letom, poroča Guardian.

Čeprav je sindikat opozoril, da anketa "ni reprezentativna", je navedel, da 12 % anketirancev drema na vsakem letu, 44 % to počne redno, 33 % občasno, 3 % drema le enkrat, 7 % pa ne more več prešteti, kako pogosto dremajo.

"Dremež je v nemških pilotskih kabinah že zdavnaj postal norma," je dejala Katharina Dieseldorff, podpredsednica sindikata.

"Kratek dremež sam po sebi ni kritičen. Vendar pa trajno izčrpana posadka v pilotski kabini predstavlja veliko tveganje," je dodala.

Povedala je, da sta pomanjkanje osebja in "naraščajoči operativni pritisk" poslabšala položaj pilotov, zlasti v poletnih mesecih.