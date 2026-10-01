Prepameten model umetne inteligence: Google omejuje dostop

"Varno uvajanje najnaprednejših zmogljivosti na tej ravni zahteva postopen pristop," je v sredo ob predstavitvi modela v blogu zapisal Googlov glavni arhitekt za področje umetne inteligence Koray Kavukcuoglu.

Pri Googlu so dejali, da bodo prostovoljno omogočili dostop do modela najprej ameriški vladi. Preden bo ta postal dostopen širši javnosti, pa bodo zbrali povratne informacije preizkuševalcev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Za podoben korak se je odločil tudi njihov tekmec Anthropic, ki je dostop do svojega najnaprednejšega modela Claude Mythos Preview omejil na majhno število zaupanja vrednih organizacij.