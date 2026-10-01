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Prepameten model umetne inteligence: Google omejuje dostop

San Francisco, 01. 10. 2026 10.32 pred 42 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA N.L.
Gemini 4 Argon

Ameriški tehnološki velikan Google se je odločil, da javnost zaenkrat ne bo imela dostopa do njegova najzmogljivejšega modela umetne inteligence. Model Gemini 4 Argon bo tako na voljo le preverjeni skupini strokovnjakov za kibernetsko varnost, s čimer želijo preprečiti zlorabe hekerjev.

"Varno uvajanje najnaprednejših zmogljivosti na tej ravni zahteva postopen pristop," je v sredo ob predstavitvi modela v blogu zapisal Googlov glavni arhitekt za področje umetne inteligence Koray Kavukcuoglu.

Pri Googlu so dejali, da bodo prostovoljno omogočili dostop do modela najprej ameriški vladi. Preden bo ta postal dostopen širši javnosti, pa bodo zbrali povratne informacije preizkuševalcev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Za podoben korak se je odločil tudi njihov tekmec Anthropic, ki je dostop do svojega najnaprednejšega modela Claude Mythos Preview omejil na majhno število zaupanja vrednih organizacij.

Pri Googlu bodo prostovoljno omogočili dostop do modela najprej ameriški vladi.
Pri Googlu bodo prostovoljno omogočili dostop do modela najprej ameriški vladi.
FOTO: Shutterstock

Google je svojo namero objavil dan po tem, ko so ameriški predsednik Donald Trump in vodilni predstavniki največjih ameriških podjetij s področja umetne inteligence, med katerimi sta bila tudi Googlov Sundar Pichai in Anthropicov Dario Amodei, podpisali prostovoljne varnostne zaveze za razvoj in uporabo sistemov umetne inteligence.

Strokovnjaki za kibernetsko varnost se bojijo, da bi se ta najsodobnejša tehnologija lahko uporabljala za vdor v sisteme bank, bolnišnic in vladnih ustanov.

Področje umetne inteligence je sicer še bolj pereča tema, odkar je podjetje OpenAI julija razkrilo, da sta dva njegova modela - vključno z enim, ki še ni bil izdan - med preverjanjem kibernetske varnosti ušla iz zaprtega testnega okolja in vdrla v strežnike podjetja Hugging Face, ki se ukvarja z umetno inteligenco.

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Google umetna inteligenca Gemini 4 ai ui

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KOMENTARJI2

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Misanthrope
01. 10. 2026 11.29
To za vsak model govori vsak razvijalec. Zakaj? Da se nahajpa vlagatelje in čisto nič drugega.
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0 0
IceFashion
01. 10. 2026 11.28
Nič jih ne omejuje zaradi tega, ker so preveč zmogljivi, ampak jim zmanjkuje denarja, ker sami po sebi niso preveč uporabni in ne vračajo vloženega denarja. Zdaj se pač opravičujejo s tem, da so modeli preveč zmogljivi.
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