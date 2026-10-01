Prepameten model umetne inteligence: Google omejuje dostop

"Varno uvajanje najnaprednejših zmogljivosti na tej ravni zahteva postopen pristop," je v sredo ob predstavitvi modela v blogu zapisal Googlov glavni arhitekt za področje umetne inteligence Koray Kavukcuoglu.
Pri Googlu so dejali, da bodo prostovoljno omogočili dostop do modela najprej ameriški vladi. Preden bo ta postal dostopen širši javnosti, pa bodo zbrali povratne informacije preizkuševalcev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.
Za podoben korak se je odločil tudi njihov tekmec Anthropic, ki je dostop do svojega najnaprednejšega modela Claude Mythos Preview omejil na majhno število zaupanja vrednih organizacij.
Google je svojo namero objavil dan po tem, ko so ameriški predsednik Donald Trump in vodilni predstavniki največjih ameriških podjetij s področja umetne inteligence, med katerimi sta bila tudi Googlov Sundar Pichai in Anthropicov Dario Amodei, podpisali prostovoljne varnostne zaveze za razvoj in uporabo sistemov umetne inteligence.
Strokovnjaki za kibernetsko varnost se bojijo, da bi se ta najsodobnejša tehnologija lahko uporabljala za vdor v sisteme bank, bolnišnic in vladnih ustanov.
Področje umetne inteligence je sicer še bolj pereča tema, odkar je podjetje OpenAI julija razkrilo, da sta dva njegova modela - vključno z enim, ki še ni bil izdan - med preverjanjem kibernetske varnosti ušla iz zaprtega testnega okolja in vdrla v strežnike podjetja Hugging Face, ki se ukvarja z umetno inteligenco.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.