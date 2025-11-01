Svetli način
Tujina

Preplah na berlinskem letališču: zaradi dronov ustavili promet

Berlin, 01. 11. 2025 08.42 | Posodobljeno pred 1 uro

U.Z. , STA
Na berlinskem letališču Brandenburg so v petek zvečer za dve uri ustavili letalski promet zaradi dronov, ki so jih opazili nad območjem letališča. Gre za zadnjega v nizu podobnih incidentov v zadnjih mesecih, za katerega več držav krivi Rusijo, ki obtožbe zavrača.

Vzleti in pristanki na letališču so bili v petek odloženi od približno 20. do 22. ure. Več letal so preusmerili na druga nemška letališča. Da bi omilili posledice začasnega zaprtja, so pristojni tudi sprostili nočno prepoved letov nad nemško prestolnico, je povedal tiskovni predstavnik letališča.

Berlinsko letališča Brandenburg
Berlinsko letališča Brandenburg FOTO: AP

Policija v zvezni deželi Brandenburg je potrdila, da so prejeli poročila o opaženih dronih, nakar so na prizorišče napotili patruljno vozilo in helikopter. Tudi oni so opazili dron, a jim ni uspelo ugotoviti, kdo z njim upravlja, so dodali v izjavi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije.

Berlinsko letališča Brandenburg
Berlinsko letališča Brandenburg FOTO: AP

V Nemčiji so v zadnjem času že večkrat opazili brezpilotne letalnike tako nad letališči kot tudi vojaškimi območji in drugo kritično infrastrukturo. Notranji minister Alexander Dobrindt se je zavzel za nove načine odvračanja tovrstnih hibridnih groženj, vključno z večjimi zmogljivostmi za zaznavanje in morebitne sestrelitve dronov.

O podobnih incidentih so v zadnjih mesecih sicer poročali tudi iz Danske, Norveške, Belgije, Poljske, Romunije in Estonije. 

Več držav, vključno z Nemčijo, je krivdo pripisalo Rusiji, ki obtožbe zavrača.

