Preplah na berlinskem letališču: zaradi dronov ustavili promet

Vzleti in pristanki na letališču so bili v petek odloženi od približno 20. do 22. ure. Več letal so preusmerili na druga nemška letališča. Da bi omilili posledice začasnega zaprtja, so pristojni tudi sprostili nočno prepoved letov nad nemško prestolnico, je povedal tiskovni predstavnik letališča.

Policija v zvezni deželi Brandenburg je potrdila, da so prejeli poročila o opaženih dronih, nakar so na prizorišče napotili patruljno vozilo in helikopter. Tudi oni so opazili dron, a jim ni uspelo ugotoviti, kdo z njim upravlja, so dodali v izjavi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije.

V Nemčiji so v zadnjem času že večkrat opazili brezpilotne letalnike tako nad letališči kot tudi vojaškimi območji in drugo kritično infrastrukturo. Notranji minister Alexander Dobrindt se je zavzel za nove načine odvračanja tovrstnih hibridnih groženj, vključno z večjimi zmogljivostmi za zaznavanje in morebitne sestrelitve dronov.

O podobnih incidentih so v zadnjih mesecih sicer poročali tudi iz Danske, Norveške, Belgije, Poljske, Romunije in Estonije.