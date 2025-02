Preplah na letalu: tarantela med letom pičila pilota

Pilota so nemudoma zdravili z zdravilom Urbason, ki ga običajno uporabljajo za zdravljenje vnetnih bolezni ter za zmanjšanje vnetja in simptomov, povezanih s hudimi alergijskimi reakcijami. Ni sicer znano, ali je pilot po pristanku v Madridu potreboval tudi zdravniško pomoč. Prevoznik Iberia je sporočil le, da je moški v redu in da nima trajnih posledic za zdravje.

Pristojni domnevajo, da je ta strupeni pajek na letalo prišel med postankom v Casablanci v začetku tedna. Potem ko je v torek zapustil to maroško mesto in se vrnil v Madrid, je sicer letalo letelo še v več drugih mest, vključno z Brusljem, Zürichom in Toulousom.

Po incidentu je letalo znova poletelo šele po izvedenih previdnostnih protokolih, ki so povzročili triurno zamudo. Letalo so pred vkrcanjem novih potnikov zaplinili.

Potnike, ki so čakali na polet v galicijsko mesto Vigo, so pristojni obvestili, kaj se je zgodilo na predhodnem letu, zaradi česar so številni med letom v strahu, da so na letalo kljub ukrepom prišli tudi drugi pajki, neprestano preverjali svoje sedeže in prehode med vrstami.