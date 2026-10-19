Preplah na letu iz Tel Aviva na Dunaj, letalo pristalo v Bolgariji

Izraelski mediji so prvi poročali, da je letalo po vzletu iz Izraela prejelo grožnjo z bombo. Po poročanju Haaretza naj bi jo podal avstrijski državljan, ki se sicer ni nahajal na krovu letala. To naj bi se takrat nahajalo blizu meje med Bolgarijo in Romunijo.

Bolgarske zračne sile so v zrak za spremstvo Airbusu A320 z 51 potniki in šestimi člani posadke napotile bojno letalo MiG-29. Letalo je približno tri ure po vzletu zasilno pristalo v Sofiji, kjer so potnike po navedbah bolgarskega ministrstva za promet evakuirali in napovedali temeljit pregled letala.

Kot je nato okrog 4. ure zjutraj poročal avstrijski radio Ö3, je letalo približno pol ure pred tem že pristalo na Dunaju.

Po poročanju časnika Jerusalem Post sta bili že v torek dve letali ameriške družbe Delta Air Lines tarči groženj z bombo, ki pa sta se izkazali za lažni.

Minuli mesec je medtem na letalu družbe Flydubai pilot na letu iz Dubaja v Tel Aviv poskusil ugrabiti letalo in je napadel kapitana, preden so ga potniki in posadka obvladali in je lahko letalo varno pristalo v Savdski Arabiji.