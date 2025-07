Preplah na plaži: nevaren manever lovca F-18 nad glavami množice

V nedeljo se je med 19. letalskim festivalom v Gijónu zgodil incident, v katerem se je bojno letalo F-18 Hornet med preletom nevarno približalo množici na plaži San Lorenzo. Opazovalci so trenutek, ko je pilot izvedel nevarni manever, med ljudmi na tleh pa so se razlegli tudi prestrašeni kriki, ujeli v objektiv.

Po dogodku, ki je prestrašil marsikaterega obiskovalca plaže, so španske oblasti pojasnile, zakaj je letalo poletelo tako blizu plaže. "Eno od naših lovskih letal F-18 Hornet je izvedlo manever izmikanja, potem ko je na svoji poti zaznalo jato ptic. To dejanje je del standardnega protokola za zaščito tako varnosti pilota kot tudi varnosti javnosti," je po poročanju portala El Mundo sporočilo špansko vojno letalstvo.

Ob tem so dodali, da so njihovi piloti usposobljeni za tovrstne odzive, ki ji morajo ob nepredvidenih dogodkih izvesti v milisekundah. "V tem primeru je pilot ravnal z zgledno hitrostjo in profesionalnostjo ter se izognil morebitnemu trku, ne da bi pri tem ogrozil prikaz," so dodali.

Medtem portal The War Zone poudarja, da je dogodek pokazal eno ključnih prednosti tega letala, in sicer njegovo sposobnost manevriranja pod ekstremnimi napadnimi koti, zlasti pri nižjih hitrostih. Brez tega bi namreč po njihovem poročanju obstajala velika verjetnost, da bi letalo strmoglavilo na plažo, pilot pa slednjega ne bi preživel.