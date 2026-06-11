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Preplah v Pentagonu: Evakuirali več nadstropij in hodnikov

Washington, 11. 06. 2026 18.38 pred 14 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
STA N.V.
Pentagon

Več nadstropij in hodnikov na sedežu ministrstva za obrambo ZDA so danes evakuirali ali zaprli zaradi domnevnega incidenta z nevarnimi snovmi. Iz Pentagona so sprva sporočili, da so zaznali težavo s kakovostjo zraka, pozneje pa so pojasnili, da je šlo za lažni alarm, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je v izjavi na družbenem omrežju X pojasnil, da so sistemi "zaznali težavo s kakovostjo zraka, kar terja previdnostne ukrepe, dokler ne ugotovimo njenega pomena".

Ministrstvo izvaja standardne zaščitne protokole, je Parnell zagotovil v izjavi. "Reševalne ekipe so na kraju dogodka in pripravljene pomagati ljudem v stavbi," je po navedbah CNN še dodal.

Pentagon
Pentagon
FOTO: AP

Gasilska enota okrožja Arlington je v objavi na družbenem omrežju X zapisala, da njihova enota za ravnanje z nevarnimi snovmi v Pentagonu posreduje med "incidentom z nevarnimi snovmi". Ob tem ni podala dodatnih pojasnil o dogodku.

V sporočilu, ki ga je poslala varnostna enota ministrstva za obrambo, po navedbah CNN piše, da so odkrili "težavo s kakovostjo zraka" in da so potrebne dodatne preiskave. Te bi lahko trajale uro ali dve. Eden od virov CNN je povedal, da policija v stavbi nosi plinske maske in popolno zaščitno opremo proti kemikalijam.

Parnell je kmalu za tem na omrežju X sporočil, da so preiskave incidenta potrdile, da nevarnosti ni, zato se je "delovanje vrnilo v normalno stanje".

V Pentagonu, ki se nahaja blizu Washingtona, po navedbah britanskega BBC dela več kot 20.000 javnih uslužbencev.

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KOMENTARJI3

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bronco60
11. 06. 2026 20.24
Nekdo ga je spustu, preveč fižola,pa to.
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+1
2 1
sabro4
11. 06. 2026 19.50
Pentagon pamet v glavo da vas epstssad ne zaplini...
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+0
2 2
AlexReal
11. 06. 2026 19.03
Se je vojna preselila iz Irana v Pentagon ?
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+1
4 3
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