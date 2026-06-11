Preplah v Pentagonu: Evakuirali več nadstropij in hodnikov

Ministrstvo izvaja standardne zaščitne protokole, je Parnell zagotovil v izjavi. "Reševalne ekipe so na kraju dogodka in pripravljene pomagati ljudem v stavbi," je po navedbah CNN še dodal.

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je v izjavi na družbenem omrežju X pojasnil, da so sistemi "zaznali težavo s kakovostjo zraka, kar terja previdnostne ukrepe, dokler ne ugotovimo njenega pomena".

Gasilska enota okrožja Arlington je v objavi na družbenem omrežju X zapisala, da njihova enota za ravnanje z nevarnimi snovmi v Pentagonu posreduje med "incidentom z nevarnimi snovmi". Ob tem ni podala dodatnih pojasnil o dogodku.

V sporočilu, ki ga je poslala varnostna enota ministrstva za obrambo, po navedbah CNN piše, da so odkrili "težavo s kakovostjo zraka" in da so potrebne dodatne preiskave. Te bi lahko trajale uro ali dve. Eden od virov CNN je povedal, da policija v stavbi nosi plinske maske in popolno zaščitno opremo proti kemikalijam.

Parnell je kmalu za tem na omrežju X sporočil, da so preiskave incidenta potrdile, da nevarnosti ni, zato se je "delovanje vrnilo v normalno stanje".

V Pentagonu, ki se nahaja blizu Washingtona, po navedbah britanskega BBC dela več kot 20.000 javnih uslužbencev.