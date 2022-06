Preplah v Vatikanu: Albanec z BMW-jem prebil varnostno ograjo

Vatikan je predel Rima, kjer celo med drugo svetovno vojno, niti pozneje, ni bilo slišati strelnega orožja. Izjema je le 13. maj 1981, ko je turški državljan Mehmet Ali Agca izvedel poskus atentata na priljubljenega papeža Janeza Pavla II.

Danes pa se je tam zgodil incident, ki je močno pretresel to mestno državo. Voznik BMW-ja je namreč s polno hitrostjo prebil varnostne ograje na ulici Pavla VI., nedaleč od samega središča Vatikana – znamenitega Trga svetega Petra. Ta je seveda močno varovan in v trenutku so se zganile italijanska državna policija, papeška žandarmerija in karabinjerji. Policisti so streljali v gume avtomobila, a to divjega voznika ni ustavilo. Nasprotno, maksimalno je dodal plin in sledil je filmski lov po Rimu. Vozilo je bilo nekoliko naprej le blokirano, a se voznik ni pustil prijeti, dokler ga s paralizatorjem niso onesvestili. Policija je naposled sporočila, da je pridržani voznik 39-letni Albanec.

Motivi za njegovo ravnanje še niso znani. Kot pišejo italijanski mediji, pa najverjetneje ni šlo za namerni napad na sveti sedež ali terorizem.