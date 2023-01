Preplezal steno, nato zgrmel 120 metrov v globino in umrl

Nesreča se je zgodila v soboto v mestu Zirl na Tirolskem, ko se je 32-letnik iz Kölna s svojima prijateljema, starima 23 in 26 let, odpravil v sotesko Ehnbachklamm. Skupaj so šli plezat eno do smeri v soteski in ko je trojica priplezala na vrh stene, je svojo plezalno opremo pospravila in se peš odpravila v dolino.

Pri hoji je iz neznanega vzroka 32-letnik zašel s poti v brezpotje, nenadoma izgubil oporo in padel 120 metrov v globino do vznožja stene.

Sopotnika sta takoj poklicala reševalce, vendar je bilo že prepozno, da bi mu lahko pomagali. Zdravniška ekipa je na kraju nesreče potrdila smrt 32-letnika, poroča Kronen Zeitung.