Preplitek bazen: zmanjkalo mu je osem centimetrov

Poletje je tu in kmalu bomo iskali senco ter vse možne načine za ohladitev. Če nismo na morju, pa so za osvežitev še kako dobrodošli bazeni. Zaradi varnosti pa je treba upoštevati različne predpise in v enem od nemških mest na zahodu države so jo pošteno zagodli evropski standardi. Izkazalo se je namreč, da je bazen glede na odskočno desko, postavljeno na treh metrih višine, za osem centimetrov preplitek. Domačini so razburjeni.