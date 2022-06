(Pre)počasno posredovanje policije? Odgovorni policist obtožbe zanika

Spomnimo, množično streljanje, ki se je 24. maja zgodilo na teksaški osnovni šoli je terjalo življenje 19 otrok in dveh odraslih. Sodišče je v pričetku tedna odredilo dodatno preiskavo, ki se bo osredotočala na (ne)pravilnost delovanja policijske enote, zadolžene za intervencijo pri napadu. Javnost policistom očita obotavljanje pri konfrontaciji s storilcem, saj je bil slednji z žrtvami v učilnici zaprt kar dobro uro, preden je policija posredovala in napadalca ubila.

Pete Arredondo, ki je bil kot šef policije šolskega okrožja zadolžen za intervencijo pri zločinu, obtožbe o nepravilnem delovanju zanika in pravi, da so policisti brez obotavljanja žrtvovali svoje življenje. "Nihče od policistov se ni niti za trenutek obotavljal, da bi rešil otroke. Delovali smo v skladu s prejetimi informacijami in se situaciji prilagajali spotoma," poročajo na BBC.