Prepoved burk in nikabov v šolah, v razredu omejeno število tujih učencev

Italijanska premierka Giorgia Meloni je napovedala nov sveženj ukrepov na področju izobraževanja in vključevanja priseljencev. Predlog naj bi vlada obravnavala na eni od prihodnjih sej.
Ena najpomembnejših sprememb bo zakonska omejitev števila tujih učencev v posameznem razredu.
"Na seji vlade bo kmalu predstavljen ukrep, ki bo zakonsko določil največje število tujih učencev v posameznem razredu. Od staršev tujih učencev, ki imajo resne težave pri vključevanju v šolski sistem, zahteva tudi učenje italijanščine ter v šolah prepoveduje burke in nikabe," je Meloni povedala na letnem srečanju mladinskega krila svoje stranke Bratje Italije, poroča Reuters.
Premierka pri tem ni povedala, koliko tujih učencev bo po novem lahko največ v enem razredu.
'Če je takšnih otrok večina, to ni več vključevanje'
Meloni je omejitev pojasnila predvsem z znanjem italijanskega jezika in možnostjo vključevanja otrok v pouk.
"Če je v razredu samo en otrok, ki ne razume italijanščine, se bo ta otrok s pomočjo sošolcev in učiteljev verjetno lahko hitro naučil jezika in se vključil. Če pa število otrok, ki jezika ne razumejo, postane veliko – ali predstavljajo celo večino –, to ni več vključevanje, ampak zanemarjanje," je dejala.
Po podatkih raziskovalne ustanove Fondazione ISMU učenci, ki nimajo italijanskega državljanstva, predstavljajo 11,6 odstotka vseh učencev italijanskih šol oziroma skoraj 12 od vsakih 100 učencev.
V šolo z odkritim obrazom
Drugi del napovedane reforme se nanaša na pokrivala, ki zakrivajo obraz. V italijanskih šolah želi vlada prepovedati burke in nikabe. Burka zakriva celotno telo in obraz, vključno z očmi, ki so prekriti z mrežico, medtem ko nikab pušča predel okoli oči odkrit.
Napoved se torej ne nanaša na splošno prepoved muslimanskih naglavnih rut, kot je hidžab, ki obraza ne zakriva.
"V šolo moraš hoditi z odkritim obrazom in v Italiji nihče v imenu resnične ali domnevne tradicije ne more odločiti, da se mora mlada ženska skrivati," je dejala Meloni.
Vprašanje priseljevanja ostaja eno najbolj občutljivih
Italija je zaradi svojega položaja v osrednjem Sredozemlju ena od evropskih držav, ki so najbolj izpostavljene prihodom migrantov. Priseljevanje je zato že vrsto let ena osrednjih političnih tem in pomemben izziv zaporednih italijanskih vlad.
Posebej občutljivo ostaja vključevanje priseljencev iz držav z večinsko muslimanskim prebivalstvom. Razprave o verskih simbolih, državljanstvu, kulturnem vključevanju in migracijski politiki pogosto močno razdelijo italijansko javnost.
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