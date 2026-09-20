Prepoved burk in nikabov v šolah, v razredu omejeno število tujih učencev

Italijanska premierka Giorgia Meloni je napovedala nov sveženj ukrepov na področju izobraževanja in vključevanja priseljencev. Predlog naj bi vlada obravnavala na eni od prihodnjih sej.

Ena najpomembnejših sprememb bo zakonska omejitev števila tujih učencev v posameznem razredu.

"Na seji vlade bo kmalu predstavljen ukrep, ki bo zakonsko določil največje število tujih učencev v posameznem razredu. Od staršev tujih učencev, ki imajo resne težave pri vključevanju v šolski sistem, zahteva tudi učenje italijanščine ter v šolah prepoveduje burke in nikabe," je Meloni povedala na letnem srečanju mladinskega krila svoje stranke Bratje Italije, poroča Reuters.

Premierka pri tem ni povedala, koliko tujih učencev bo po novem lahko največ v enem razredu.