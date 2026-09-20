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Prepoved burk in nikabov v šolah, v razredu omejeno število tujih učencev

Rim, 20. 09. 2026 14.56 pred 1 uro 2 min branja 43

Avtor:
N.Š.
Burka

Italijanska vlada pripravlja nova pravila za šole, s katerimi želi omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, staršem otrok z resnimi težavami pri vključevanju naložiti učenje italijanščine ter v šolah prepovedati burke in nikabe. Premierka Giorgia Meloni ukrepe utemeljuje z vključevanjem otrok v italijansko družbo in znanjem jezika. Kolikšen bo največji dovoljeni delež tujih učencev v posameznem razredu, za zdaj ni razkrila. Učenci brez italijanskega državljanstva trenutno predstavljajo 11,6 odstotka vseh učencev v italijanskih šolah.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je napovedala nov sveženj ukrepov na področju izobraževanja in vključevanja priseljencev. Predlog naj bi vlada obravnavala na eni od prihodnjih sej.

Ena najpomembnejših sprememb bo zakonska omejitev števila tujih učencev v posameznem razredu.

"Na seji vlade bo kmalu predstavljen ukrep, ki bo zakonsko določil največje število tujih učencev v posameznem razredu. Od staršev tujih učencev, ki imajo resne težave pri vključevanju v šolski sistem, zahteva tudi učenje italijanščine ter v šolah prepoveduje burke in nikabe," je Meloni povedala na letnem srečanju mladinskega krila svoje stranke Bratje Italije, poroča Reuters.

Premierka pri tem ni povedala, koliko tujih učencev bo po novem lahko največ v enem razredu.

'Če je takšnih otrok večina, to ni več vključevanje'

Meloni je omejitev pojasnila predvsem z znanjem italijanskega jezika in možnostjo vključevanja otrok v pouk.

"Če je v razredu samo en otrok, ki ne razume italijanščine, se bo ta otrok s pomočjo sošolcev in učiteljev verjetno lahko hitro naučil jezika in se vključil. Če pa število otrok, ki jezika ne razumejo, postane veliko – ali predstavljajo celo večino –, to ni več vključevanje, ampak zanemarjanje," je dejala.

Po podatkih raziskovalne ustanove Fondazione ISMU učenci, ki nimajo italijanskega državljanstva, predstavljajo 11,6 odstotka vseh učencev italijanskih šol oziroma skoraj 12 od vsakih 100 učencev.

Italijanska premierka Giorgia Meloni
Italijanska premierka Giorgia Meloni
FOTO: AP

V šolo z odkritim obrazom

Drugi del napovedane reforme se nanaša na pokrivala, ki zakrivajo obraz. V italijanskih šolah želi vlada prepovedati burke in nikabe. Burka zakriva celotno telo in obraz, vključno z očmi, ki so prekriti z mrežico, medtem ko nikab pušča predel okoli oči odkrit.

Napoved se torej ne nanaša na splošno prepoved muslimanskih naglavnih rut, kot je hidžab, ki obraza ne zakriva.

"V šolo moraš hoditi z odkritim obrazom in v Italiji nihče v imenu resnične ali domnevne tradicije ne more odločiti, da se mora mlada ženska skrivati," je dejala Meloni.

Vprašanje priseljevanja ostaja eno najbolj občutljivih

Italija je zaradi svojega položaja v osrednjem Sredozemlju ena od evropskih držav, ki so najbolj izpostavljene prihodom migrantov. Priseljevanje je zato že vrsto let ena osrednjih političnih tem in pomemben izziv zaporednih italijanskih vlad.

Posebej občutljivo ostaja vključevanje priseljencev iz držav z večinsko muslimanskim prebivalstvom. Razprave o verskih simbolih, državljanstvu, kulturnem vključevanju in migracijski politiki pogosto močno razdelijo italijansko javnost.

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italija migracije burka

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KOMENTARJI43

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Analist
20. 09. 2026 16.01
Common sense
Odgovori
0 0
BoriSe
20. 09. 2026 16.01
Samo pri nas se moramo klanjati tujcem..samo pri nas morajo učitelji znati albanski jezik! V drzavi kjer je edini uradni jezik slovenščina! Samo naši vrli politiki, ki sploh niso politiki ampak večinoma ljudje, ki jim je politika samo hobi..ko pa se situacija zaostri se pa izgubijo! Povsod se dela na tem, da se domači jezik ohrani samo pri nas ki bi res morali zaščititi slovenski iezik se moramo klanjati tujcem! Sramota vseh sramot! Niti enega politika nimamo, ki bi imel jajca in se temu upreti! V domači državi smo slovenci na stranskem tiru! Burekašii, kebabarji in slačičarji imajo prednost pred domačim človekom!
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+2
2 0
biggbrader
20. 09. 2026 16.00
Potem Melonijeva le dela nekaj pametnega.
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+4
4 0
nova pot
20. 09. 2026 15.58
Levičarji pa v jok.
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+4
5 1
wsharky
20. 09. 2026 15.57
Podpiram Georgijo, če živiš v eni državi, bodi toliko uvideven in se nauči njihovega jezika, prav tako bi podrl našega Janeza, če bi to uvedel v Sloveniji za vse one albatrose in ostale, ki živijo v Sloveniji. Če delaš in ti država daje denar, bodi toliko uvideven in se nauči jezika države v kateri živiš. in pika amen. Če pa tega ne želiš, se vrni nazaj v rodno domovino iz katere si prišel. in pika amen.
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+5
6 1
jafalical
20. 09. 2026 15.53
Pravilno.Ne morejo se v tako zakritih burkah,nikabih sprehajat,kot se napr. mi ne moremo sprehajat v kratkih hlacah pri njih,v njihovih drzavah.Niti v cerkev njihovo ne mores odkritih rok,kot nog in to tam spostujemo.Kaj ko bi imel solske uniforme,kaj oni bi hodil tako v burkah,nikabih?Ne morejo hoditi tako zakritih oci.Pri nas je drugacna kultura,red, kot tudi pri njih in je to za spostovati.Pri njih ne mores dobit alkohola in se to spostuje,pri nas pa...Tam v fitnesu v zenski garderobi ne mores skajat v gatah okrog,da te vidi druga zenska,pri nas lahko...red je red,vsak naj spustuje tam kjer je ze red nazoren, ne vsiljevati kar ni in ne sodi nijakor.Tud v banko ne v burkah in nikabih...
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+12
12 0
ROMELS
20. 09. 2026 15.53
Italjanka ima več jajc kot vsi dedci skupaj.
Odgovori
+10
10 0
Rudar
20. 09. 2026 15.50
Pravilno. Kmalu o pri nas prepozno tudi za to.
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+13
13 0
Slavko BabIč
20. 09. 2026 15.49
Spet polovico komentarjev iz 138 nicka iz klejti: perovskia, 300 let..., alergičen na levake, skuripanda, ukraden nick luckyss.1.
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-6
3 9
300 let do specialista
20. 09. 2026 15.51
Slavko nadeni si hidžab, bodi pravi domoljub, kmalu biste večina, samo ne vem kam boš ženo skril, ko ne bo smela v službo🤣🤣👍👍👍
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+4
5 1
Oliguma
20. 09. 2026 15.48
Po BTC jih je polno..ne vem zakaj potem Slovenci ne smemo vsakodnevno hoditi okoli v maskah.Še za pusta ti ne pustijo v petrole,banke, trgovine itd.
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+11
11 0
jugatneme
20. 09. 2026 15.48
Nič bat, Giorgia bo to poštimala, ima kar drugi nimajo....tudi klovnu Donaldu je povedala kar mu gre....je povesil surlo in zitto.
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+5
6 1
Darko32
20. 09. 2026 15.42
Edino pravilno. Vidimo, da določeni prosijo za socialno pomoč in bivanje v državi. Potem pa začnejo isto državo izsiljevati in svojo idelogijo širiti. Posledično dobimo nasilje in streljanja. Zato MELONIJE 100% podpiram in ženska ima karakter na pram dedcem. Jasno in glasno pove.
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+12
12 0
mpk2
20. 09. 2026 15.42
Kaj čakamo mi? V slo mestnih razredih 16. ship-bosob in 4.janezi v manjšinah
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+7
7 0
Hihitalec
20. 09. 2026 15.40
Kaj bo burka punci v polnem razvoju. Tudi za njo je to moteč kos oblačila, da ne govorim ob najvišjih poletnih temperarurah.
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+11
11 0
ježevka123
20. 09. 2026 15.39
Končno se Evropa zbuja, samo se bojim, da je že prepozno.
Odgovori
+9
10 1
kuzapazi5
20. 09. 2026 15.39
Bravo Meloni!
Odgovori
+10
10 0
GAYPROPAGANDA
20. 09. 2026 15.39
Pravilno!
Odgovori
+11
11 0
Luka40
20. 09. 2026 15.38
Edino prav. Če prideš v drugo državo se ji prilagodi in jo spoštuj!
Odgovori
+15
15 0
300 let do specialista
20. 09. 2026 15.38
Tanja in 3 Nataše so že zaskrbljeni???
Odgovori
+11
12 1
PONS
20. 09. 2026 15.33
Punčke do 12 ne nosijo tega. Sem v stiku z nekaj porednicami in razložit da me njeni lasje ne rajcajo čisto nič je nemogoče.
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-4
4 8
PONS
20. 09. 2026 15.35
Briga mene njihova čupa...naj pokaže krtačo😁
Odgovori
-4
4 8
Perovskia
20. 09. 2026 15.38
Pons nauci se najprej. Ko dobi ta rdeco more nosit
Odgovori
+1
3 2
Luka40
20. 09. 2026 15.39
Ti moraš v glavi še malo dorast....
Odgovori
+3
3 0
PONS
20. 09. 2026 15.56
14 let ima in ne nosi..še. Mogoče je v Maroku drugače kot drugje nem.
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0 0
PONS
20. 09. 2026 15.59
Pa ni ena tistih pack ki ne misli nosit. Vsak dan jo bolj gledajo na cesti papučarji ker se spreminja v žensko.
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0 0
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