Tujina

Prepoved družbenih omrežij: skoraj 70 odstotkov otrok ohranilo dostop

Sydney, 31. 03. 2026 11.08 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
A.K.
Otroci na spletu

Raziskava v Avstraliji, ki je prva najstnikom prepovedala dostop do družbenih omrežij, je pokazala, da je skoraj 70 % otrok, mlajših od 16 let, z računi na Instagramu, Snapchatu ali TikToku ohranilo dostop. Avstralska vlada je zdaj obtožila velika tehnološka podjetja, kot so Meta, TikTok in Google, da niso upoštevala prelomne prepovedi uporabe družbenih medijev za otroke, mlajše od 16 let.

Avstralski državni urad za spletno varnost je oblasti opozoril, da imajo številni otroci, mlajši od 16 let, še vedno račune na družbenih omrežij, poroča Guardian. Raziskava med 900 avstralskimi starši je pokazala, da je približno tretjina (31 %) dejala, da imajo njihovi otroci po prepovedi še vedno enega ali več računov na družbenih medijih, v primerjavi z 49 % pred zakoni. Raziskava tako kaže, da je od skupnega števila otrok, mlajših od 16 let, ki so imeli račune na Instagramu, Snapchatu in TikToku pred prepovedjo, 70 % ohranilo dostop.

FOTO: Shutterstock

'Tehnološka podjetja niso storila dovolj'

Oblasti pa so razkrile, da so Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok in YouTube pod preiskavo zaradi morebitnega neupoštevanja pravil, avstralska ministrica za komunikacije Anika Wells trdi, da podjetja niso storila dovolj za uveljavljanje prepovedi. Komisija za e-varnost meni, da tehnologija, ki jo uporabljajo podjetja, kot je ocenjevanje starosti obraza,ni bila dovolj učinkovita, in da imajo podjetja ohlapne varovalne zidove, ki najstnikom omogočajo, da večkrat poskušajo preveriti starost, dokler jim ne uspe. Če želijo ta podjetja poslovati v Avstraliji, morajo upoštevati avstralske zakone, je dejala Wellsova.

Meta je v odzivu sporočila, da je zavezana spoštovanju prepovedi družbenih medijev in sodelovanju z eSafety in vlado: "Jasno smo tudi povedali, da je natančno določanje starosti na spletu izziv za celotno industrijo, zlasti na starostni meji 16 let. Najbolj učinkovit in dosleden pristop je zahteva po zanesljivem preverjanju starosti in odobritvi staršev na ravni trgovine z aplikacijami in operacijskega sistema, preden lahko najstnik prenese aplikacijo ali ustvari račun."

TikTok in Google se še nista odzvala.

prepoved družbena omrežja avstralija

V inkubatorju iz Gaze v Egipt: po dveh letih malčica prvič videla mamo

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Smuuki
31. 03. 2026 12.38
Imaginarni vzporedni virtualni svet uničuje staro in mlado. Komur je še uspelo ohraniti neodvisnost od tega opazi zasvojenost posameznikov. Ne slišijo, ne vidijo verjamejo samo še kar na spletu preberejo.
JohannDoe
31. 03. 2026 12.07
Ne vem kdaj so uvedli prepoved prodaje cigaret mlajšim od 18 ali alkohola, ampak si predstavljam, da tudi takrat oštirji in ostali niso storili vsega potrebnega, če in dokler jim ni bilo absolutno treba. Zakaj bi od njih pričakovali dobro voljo, konec koncev to je velik del njihovega posla.
JohannDoe
31. 03. 2026 12.08
In, če bi imeli izbiro, tega še danes ne bi storili. In najbrž še vedno ne.
Oilchecker
31. 03. 2026 12.05
Absolutno pod 18 nimaš gor kaj iskat. Na EU ravni primerna zakonodaja in globe pol plače. Družbena omrežja so razkroj družbe. Socializacija je izumrla.
Sl0venc
31. 03. 2026 11.55
Najbolj so krivi razvajeni starši, ker se nočejo ukvarjati s svojimi otroki in se jih rešijo s tem, da jim dajo vsaj telefon.
300 let do specialista
31. 03. 2026 11.49
To je bil le test...sledi rigoroznost.
ata_jez
31. 03. 2026 11.46
Torej vse biometrične in pravne podatke dat Googlu in Meti? In potem, ko jim uidejo ti podatki boš dokazoval identiteto ... s čem? 🤣
IKOSS
31. 03. 2026 11.44
Nazoren prikaz kako "uspešen" je pristop, kjer se gradi izključno na prepovedih. Popolnoma iste zakonitosti veljajo tudi za druga področja!
Beuelin
31. 03. 2026 11.38
Pred starši jih pač država ne more zavarovati. Za človeštvo pa je tak način vzgoje poguben.
bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
zadovoljna
Portal
Najbolj udobne hlače, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
moskisvet
Portal
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Izziv, ki je postal svetovni hit
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Mistični Hudičev most v Nemčiji: pravljični izlet, ki očara vsakogar
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
okusno
Portal
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
voyo
Portal
Rocky Balboa
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
