Prepoved družbenih omrežij: skoraj 70 odstotkov otrok ohranilo dostop

Avstralski državni urad za spletno varnost je oblasti opozoril, da imajo številni otroci, mlajši od 16 let, še vedno račune na družbenih omrežij, poroča Guardian. Raziskava med 900 avstralskimi starši je pokazala, da je približno tretjina (31 %) dejala, da imajo njihovi otroci po prepovedi še vedno enega ali več računov na družbenih medijih, v primerjavi z 49 % pred zakoni. Raziskava tako kaže, da je od skupnega števila otrok, mlajših od 16 let, ki so imeli račune na Instagramu, Snapchatu in TikToku pred prepovedjo, 70 % ohranilo dostop.

Oblasti pa so razkrile, da so Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok in YouTube pod preiskavo zaradi morebitnega neupoštevanja pravil, avstralska ministrica za komunikacije Anika Wells trdi, da podjetja niso storila dovolj za uveljavljanje prepovedi. Komisija za e-varnost meni, da tehnologija, ki jo uporabljajo podjetja, kot je ocenjevanje starosti obraza,ni bila dovolj učinkovita, in da imajo podjetja ohlapne varovalne zidove, ki najstnikom omogočajo, da večkrat poskušajo preveriti starost, dokler jim ne uspe. Če želijo ta podjetja poslovati v Avstraliji, morajo upoštevati avstralske zakone, je dejala Wellsova.

Meta je v odzivu sporočila, da je zavezana spoštovanju prepovedi družbenih medijev in sodelovanju z eSafety in vlado: "Jasno smo tudi povedali, da je natančno določanje starosti na spletu izziv za celotno industrijo, zlasti na starostni meji 16 let. Najbolj učinkovit in dosleden pristop je zahteva po zanesljivem preverjanju starosti in odobritvi staršev na ravni trgovine z aplikacijami in operacijskega sistema, preden lahko najstnik prenese aplikacijo ali ustvari račun."

TikTok in Google se še nista odzvala.