Prepoved gradnje na Kitajskem za podjetja, ki prejemajo državni denar

Iz administracije Joeja Bidna so sporočili, da so se za nove smernice odločili v sklopu 50 milijard evrov vrednega projekta, s katerim želijo okrepiti domačo industrijo polprevodnikov. Prav tako želijo zmanjšati svojo odvisnost od Kitajske. Tehnološka podjetja so se namreč pričela soočati z globalnim pomanjkanjem mikročipov, kar je upočasnilo tudi ameriško proizvodnjo.

Ameriški uradniki so predhodno že prepovedali dvema ameriškima podjetjema AMD in Nvidia nadaljnjo prodajo izdelkov umetne inteligence na Kitajsko.

Mnenju Kitajske se pridružujejo tudi nekateri strokovnjaki, ki menijo, da bodo novi ukrepi vzpodbudili geopolitične napetosti med državama.

ZDA in Kitajska sta sicer že dlje časa vpeti v spor glede trgovanja in tehnologije. Ameriški predsednik je zato avgusta podpisal nov zakon, ki bo okrepil ameriški tehnološki sektor. Okoli 280 milijard evrov je namenil za proizvodnjo visoke tehnologije in znanstveno raziskovanje tega področja.

V Združenih državah trenutno proizvedejo okoli 10 odstotkov svetovne ponudbe polprevodnikov, ki so ključni za vse od mobilnih telefonov do avtomobilov. To je 30 odstotkov manj kot leta 1990, ko so v ZDA proizvedli približno 40 odstotkov svetovne ponudbe polprevodnikov.