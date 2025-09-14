Prepoved kajenja na terasah lokalov in celo plažah: španski gostinci na nogah

"Javno zdravje bomo vedno postavili pred zasebne interese," je ob predstavitvi predlaganih zakonskih rešitev dejala španska ministrica za zdravje Monica Garcia."Vsakdo ima pravico dihati čist zrak in živeti dlje in bolje," je dodala.

Kajenje v zaprtih prostorih je v Španiji prepovedano že od leta 2011, če bo novi zakon sprejet, pa bo odslej prepovedano kaditi tudi na prostem oz. na vseh javnih površinah. Sem denimo spadajo plaže, terase lokalov in restavracij, športni centri, stadioni, otroška igrišča, avtobusna postajališča in izobraževalne ustanove. Prepoved bi veljala tako za običajne kot elektronske cigarete in t. i. vejpe, poroča Euronews.

Predlagana zakonodaja si prizadeva tudi za uvedbo strožjega nadzora nad trženjem in distribucijo vejpov in elektronskih cigaret.

Predlog je zdaj v javni obravnavi, po koncu tega obdobja pa bo vlada proučila morebitne predloge za izboljšanje zakona. Kdaj bodo ukrepi začeli veljati, tako še ni jasno, saj mora zakon odobriti tudi španski parlament.

Predsednik združenja španskih hotelirjev Jose Luis Alvarez Almeida je v intervjuju za Capital Radio močno kritiziral načrte španske vlade. Kot pravi, oblasti ponovno "izkoriščajo" gostinsko-hotelirski sektor za reševanje problema, za katerega sami niso odgovorni. Kritičen je tudi do predloga, da bi nadzor nad kadilci opravljali kar gostinci sami.

"Španija je edina država na svetu ... v Evropi je samo ena država, Švedska, kjer je kajenje na terasah prepovedano. Mi, ki smo turistična destinacija par excellence v Evropi in imamo več teras kot vsa Evropa, uvajamo tak zakon," je zgrožen Alvarez Almeida.