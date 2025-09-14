Svetli način
Tujina

Prepoved kajenja na terasah lokalov in celo plažah: španski gostinci na nogah

Madrid, 14. 09. 2025 17.30 | Posodobljeno pred 30 minutami

Španska vlada je odobrila osnutek zakona, ki bi omejil kajenje na javnih površinah. V skladu s predlogom bi bilo prepovedano kajenje na terasah lokalov, športnih objektih, igriščih, plažah in med drugim tudi na avtobusnih postajališčih. Predlog zakona, kateremu močno nasprotujejo gostinci in hotelirji, je zdaj v javni obravnavi.

"Javno zdravje bomo vedno postavili pred zasebne interese," je ob predstavitvi predlaganih zakonskih rešitev dejala španska ministrica za zdravje Monica Garcia."Vsakdo ima pravico dihati čist zrak in živeti dlje in bolje," je dodala.

Kajenje v zaprtih prostorih je v Španiji prepovedano že od leta 2011, če bo novi zakon sprejet, pa bo odslej prepovedano kaditi tudi na prostem oz. na vseh javnih površinah. Sem denimo spadajo plaže, terase lokalov in restavracij, športni centri, stadioni, otroška igrišča, avtobusna postajališča in izobraževalne ustanove. Prepoved bi veljala tako za običajne kot elektronske cigarete in t. i. vejpe, poroča Euronews.

Predlagana zakonodaja si prizadeva tudi za uvedbo strožjega nadzora nad trženjem in distribucijo vejpov in elektronskih cigaret.

Predlog je zdaj v javni obravnavi, po koncu tega obdobja pa bo vlada proučila morebitne predloge za izboljšanje zakona. Kdaj bodo ukrepi začeli veljati, tako še ni jasno, saj mora zakon odobriti tudi španski parlament.

Predsednik združenja španskih hotelirjev Jose Luis Alvarez Almeida je v intervjuju za Capital Radio močno kritiziral načrte španske vlade. Kot pravi, oblasti ponovno "izkoriščajo" gostinsko-hotelirski sektor za reševanje problema, za katerega sami niso odgovorni. Kritičen je tudi do predloga, da bi nadzor nad kadilci opravljali kar gostinci sami.

"Španija je edina država na svetu ... v Evropi je samo ena država, Švedska, kjer je kajenje na terasah prepovedano. Mi, ki smo turistična destinacija par excellence v Evropi in imamo več teras kot vsa Evropa, uvajamo tak zakon," je zgrožen Alvarez Almeida.

Kajenje na terasi lokala.
Kajenje na terasi lokala. FOTO: Shutterstock

Podoben zakon so pred časom sprejeli tudi v Franciji. Kajenje na zunanjih javnih površinah, vključno s plažami, parki, avtobusnimi postajališči in športnimi prizorišči, je od julija prepovedano. Ukrepi pa ne veljajo za terase kavarn in barov ter elektronske cigarete.

Pobuda odraža širši evropski trend k strožji regulaciji tobaka. Evropa je sicer celina z najvišjo stopnjo kajenja pri odraslih, redno kadi namreč 25 odstotkov prebivalcev. V Španiji zaradi posledic kajenja vsako leto umre več kot 50.000 ljudi, še poroča Euronews.

španija kajenje
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
14. 09. 2025 18.00
+1
v spaniji vse prepovedano..razen topli...oni so se dodatno spodbujeni.
ODGOVORI
1 0
Ladybird77
14. 09. 2025 17.58
Edino pravilno.
ODGOVORI
0 0
razumi če lahko
14. 09. 2025 17.58
Velika večina kadilcev ne premore niti osnovne kulture vidijo samo sebe in nikogar drugega ko pokadi ogorek odvrže pa nima veze kje je pa še in še ....!
ODGOVORI
0 0
Fery Zaka
14. 09. 2025 17.57
A bodo uvedli tudi socialno točkovanje? Letos še ne, drugo leto pa že. Tudi za njihove občane zakon ne bo veljal, da ne bo pomote, zakoni so le za davkoplačevalce.
ODGOVORI
0 0
SecretOne
14. 09. 2025 17.54
-2
bravo koncno!
ODGOVORI
1 3
Grickoficko
14. 09. 2025 17.47
-2
Adijo lokali
ODGOVORI
1 3
Rožle Patriot
14. 09. 2025 17.47
+1
Pušing .. pa to
ODGOVORI
2 1
Noleani
14. 09. 2025 17.44
+1
Zabavno prepoveduje se tobak uvaja se konoplja. Naj mi nekdo pove kdo je tu nor?
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
14. 09. 2025 17.44
+3
Ne kadim, toda ko preberem te traparije bi nalašč začel.
ODGOVORI
4 1
Rožle Patriot
14. 09. 2025 17.53
+1
Kar začni .. pa to !
ODGOVORI
1 0
Levi so barabe
14. 09. 2025 17.43
Še naprej se btigajte za prelestno hrvatijo tko kot že celo poletje. Kdo bo pa hodil v španijo če lahko na hrvaško a ne? Sam res
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
14. 09. 2025 17.43
+1
Levaki in njihovo seriatsko pravo a vam se ni potegnilo kdo jih vodi in placuje?
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
14. 09. 2025 17.41
-1
islamizacija v polnem teku
ODGOVORI
1 2
kanarinac
14. 09. 2025 17.40
+0
Prepovedati prodajo tobačnih izdelkov enkrat za vselej...
ODGOVORI
4 4
