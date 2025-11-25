Svetli način
Tujina

Prepoved naglavnih rut v avstrijskih šolah: svoboda izražanja ali simbol zatiranja?

Dunaj, 25. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Lovro Smrekar
Komentarji
0

V avstijskih šolah prihodnje leto napovedujejo prepoved naglavnih rut za vsa dekleta, mlajša od 14 let. Po besedah predlagateljev zakona nošenje tako imenovanega hidžaba mladim dekletom privzgoji občutek sramu, za kar v šolah ni prostora. V Avstriji sicer že od leta 2017 velja popolna prepoved zakrivanja obraza. Nov predlog zakona, ki ga mora potrditi še parlament, pa buri duhove na obeh političnih polih. Kakšne pa naj bi bile kazni za starše deklet, ki prepovedi ne bi upoštevale?

ISSN 1581-3711
24ur.com
