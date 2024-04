Prepoved plezanja po drevesih: Oderzo grozi s kaznimi do 500 evrov

Mestni svet v italijanski občini Treviso je postal tarča kritik. Razlog za to pa je bila odločitev, da bodo v mestnem središču na javnih krajih prepovedali plezanje po drevesih. A to bi morda prebivalci še sprejeli, če ne bi ob tem kršilcem zagrozili z denarnimi kaznimi, ki lahko znašajo tudi do 500 evrov. "Otrokom prepovedujemo plezanje po drevesih, ob tem pa se pritožujemo, da so vedno pred mobilnim telefonom," o ukrepu pravi mestna svetnica Giulia Princivalli, ki se z njim ne strinja.