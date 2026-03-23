Prepoved Roku Snežiču za vstop v BiH nezakonita

Kot je ob tem izjavil Snežič: "Sodba najvišjega sodišča v BiH,ki jo je proti BiH dobil moj sedemletni sin, ker je država meni štiri leta nezakonito prepovedala vstop v BiH in s tem mojemu sinu kršila človekove pravice (8. člen konvencije za človekove pravice-pravica na družinsko življenje). Prepoved je dala muslimanska tajna policija z zlorabo položaja, kot je v sodbi ugotovilo sodišče."

Prepoved vstopa v BiH Roku Snežiču je bila nezakonita, je zdaj ugotovilo tamkajšnje sodišče. Sodišče je namreč ugodilo njegovemu mladoletnemu sinu, da mu mora tožena stranka, Bosna in Hercegovina – Obveščevalno-varnostna agencija BiH, izplačati znesek 16.000,00 KM (8181 evrov) odškodnine za nematerialno škodo zaradi prestanih duševnih bolečin zaradi kršitve osebnostnih pravic.

Varnostne službe BiH so Snežiča konec leta 2020 označile za grožnjo varnosti in integriteti BiH, zato so mu prepovedali vstop v državo.

Snežič se je preko svojega odvetnika sicer najprej pritožil zaradi opozorila Obveščevalno-varnostne agencije BiH (Osa), da je bil razglašen za grožnjo varnosti in integriteti BiH, zaradi česar ni smel vstopiti v BiH. Glede na medijska poročila naj bi bilo v ozadju njegovo serijsko ustanavljanje podjetij za "davčno optimizacijo".

Snežič je takrat za STA pojasnil, da so mu to opozorilo Ose potrdili tudi na policiji na meji, nato pa se je pritožil na notranje ministrstvo in zaprosil za ukinitev oz. skrajšanje tega ukrepa. Ministrstvo mu je odgovorilo, da proti njemu ni izrečen ukrep izgona s prepovedjo vstopa in bivanja na ozemlju BiH.

Zatem je tudi Sodišče BiH zavrglo njegovo pritožbo glede te odločitve notranjega ministrstva in v razsodbi pojasnilo, da je ministrstvo jasno ugotovilo, da pristojna služba, ki je po zakonu BiH o tujcih edina pristojna za to, ni izrekla ukrepa izgona s prepovedjo vstopa v BiH.

Kot je dejal Snežič, je bil ves ta manever namenjen temu, da nedvomno zavrne medijske navedbe, da mu je iz varnostnih razlogov prepovedan vstop v BiH, kjer ima sicer ženo in otroka.