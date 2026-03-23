Tujina

Prepoved Roku Snežiču za vstop v BiH nezakonita

Ljubljana , 23. 03. 2026 13.31 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
A.K.
Rok Snežič

Rok Snežič je sporočil, da je sodišče v BiH presodilo, da je bila prepoved njegovega vstopa v BiH nezakonita. S tem je država njegovemu sedemletnemu sinu kršila človekove pravice, je povedal. Sodišče je prisodilo odškodnino v višini 16.000 bosansko-hercegovskih konvertibilnih mark ali 8181 evrov.

Varnostne službe BiH so Snežiča konec leta 2020 označile za grožnjo varnosti in integriteti BiH, zato so mu prepovedali vstop v državo.  

Prepoved vstopa v BiH Roku Snežiču je bila nezakonita, je zdaj ugotovilo tamkajšnje sodišče. Sodišče je namreč ugodilo njegovemu mladoletnemu sinu, da mu mora tožena stranka, Bosna in Hercegovina – Obveščevalno-varnostna agencija BiH, izplačati znesek 16.000,00 KM (8181 evrov) odškodnine za nematerialno škodo zaradi prestanih duševnih bolečin zaradi kršitve osebnostnih pravic. 

Kot je ob tem izjavil Snežič: "Sodba najvišjega sodišča v BiH,ki jo je proti BiH dobil moj sedemletni sin, ker je država meni štiri leta nezakonito prepovedala vstop v BiH in s tem mojemu sinu kršila človekove pravice (8. člen konvencije za človekove pravice-pravica na družinsko življenje). Prepoved je dala muslimanska tajna policija z zlorabo položaja, kot je v sodbi ugotovilo sodišče." 

FOTO: Bobo

Spomnimo

Snežič se je preko svojega odvetnika sicer najprej pritožil zaradi opozorila Obveščevalno-varnostne agencije BiH (Osa), da je bil razglašen za grožnjo varnosti in integriteti BiH, zaradi česar ni smel vstopiti v BiH. Glede na medijska poročila naj bi bilo v ozadju njegovo serijsko ustanavljanje podjetij za "davčno optimizacijo".

Snežič je takrat za STA pojasnil, da so mu to opozorilo Ose potrdili tudi na policiji na meji, nato pa se je pritožil na notranje ministrstvo in zaprosil za ukinitev oz. skrajšanje tega ukrepa. Ministrstvo mu je odgovorilo, da proti njemu ni izrečen ukrep izgona s prepovedjo vstopa in bivanja na ozemlju BiH.

Zatem je tudi Sodišče BiH zavrglo njegovo pritožbo glede te odločitve notranjega ministrstva in v razsodbi pojasnilo, da je ministrstvo jasno ugotovilo, da pristojna služba, ki je po zakonu BiH o tujcih edina pristojna za to, ni izrekla ukrepa izgona s prepovedjo vstopa v BiH. 

Kot je dejal Snežič, je bil ves ta manever namenjen temu, da nedvomno zavrne medijske navedbe, da mu je iz varnostnih razlogov prepovedan vstop v BiH, kjer ima sicer ženo in otroka.

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Slovenska pomlad
23. 03. 2026 15.29
Kakšen lopov tale Janšev prijatelj!??
Voly
23. 03. 2026 15.19
Super, naj gre tja, potem ga pa ne spustimo več v Slovenijo. Človek dela samo škodo, da je pa povezan z Janšo, pa seveda ni presenečenje, "gliha vkup štriha!"
Jerry321
23. 03. 2026 15.19
Super, bo vso odškodnino lahko nakazu Luki Mescu! 😂
Ali63
23. 03. 2026 15.17
Koga briga ta kriminalec?
Cupko
23. 03. 2026 15.17
Lopov bo dal nakazati odškodnino sinu, da mu je ne bodo zarubili na FURS u. Pokvarjencu bi bilo potrebno prepovedati vstop v Slovenijo
RUBEŽ
23. 03. 2026 15.15
SNEŽIČ&JANSHARI sta kljukca, ki se ju je najbolje izogibati. To vejo že otroci v tretjem razredu OŠ.
FreedomMan
23. 03. 2026 15.14
A je sredio jashari preko Dodika, da pustijo prijatelja pri miru.
RR7
23. 03. 2026 15.18
Kakšni bedasti komentarji po celem portalu. To je noro. Dej se primi kakšnega dela.
FRPuma
23. 03. 2026 15.09
Lačen sigurno ni tale tip
Slash
23. 03. 2026 14.56
Bravo Rok ! Pravice se ne da utišati !
Voly
23. 03. 2026 15.21
Tvoj komentar vse pove o tebi. Pravica in Snežić? saj se hecaš, kajne?
Vojko Kos
23. 03. 2026 15.25
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Pajo_36
23. 03. 2026 14.53
Ovo se razplodilo? Božeee..de pa v BiH ne smeš, pol je pa vse jasno !
Blue Dream
23. 03. 2026 14.53
ojnk
FreedomMan
23. 03. 2026 14.43
Hišni prijatelj lažnjivega kljukca in oni potem govorijo o jankoviću a isti so.
Celjan78
23. 03. 2026 14.42
hahaha, kakšen "atlet"
Portal
