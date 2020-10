Prepoved splava sodu izbila dno: središče Varšave preplavili protestniki

Odločitev je že v preteklem tednu sprožila množične proteste v državi, tudi pred cerkvami, protestniki so postavljali tudi cestne blokade. Na sto tisoče predvsem mladih Poljakov je kljubovalo vladnim omejitvam za zajezitev epidemije koronavirusa. Izrazi podpore ženskim pravicam in poljskim protestnikom so se širili tudi iz tujine.

Poljsko ustavno sodišče je pretekli teden sprejelo kontroverzno odločitev in skoraj popolnoma prepovedalo pravico do splava na Poljskem. Za to se je zavzemala vladajoča, konservativna stranka Zakon in pravičnost, ki je tudi imenovala večino ustavnih sodnikov.

Gre za največje demonstracije v zadnjih desetletjih, poroča New York Times. Zgolj na protestih v sredo se je po vsej državi zbralo okoli 430.000 ljudi, ocenjuje policija.

Današnji petkovi protesti so, kot so tudi napovedovali, največji doslej. Središče Varšave so dobesedno preplavili protestniki, številni na oblačilih nosijo podobo rdeče strele, ki je postala simbol gibanja. Na ulicah prestolnice se je, poleg žensk, zbralo na tisoče moških ter številne skupine in organizacije, ki menijo, da jim pod vladavino stranke Zakon in pravičnost skozi prste polzijo temeljne svoboščine, težko pridobljene po padcu železne zavese.

Da je odločitev o prepovedi splava le še ena v vrsti svoboščin in pravic, ki se zmanjšujejo v zadnjih letih, meni tudi Anna Rabczuk."Tu sem, ker je moj občutek nemoči dosegel vrhunec.

Množične demonstracije tako ne odražajo zgolj jeze zaradi prepovedi pravice do splava, temveč so odraz splošnega nezadovoljstva nad razmerami in vladajočo politiko.