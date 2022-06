Prepoved splava v ZDA: med protestnike zapeljalo terensko vozilo

Ameriško vrhovno sodišče je v petek tesno s petimi glasovi proti štirim odpravilo pravico do umetne prekinitve nosečnosti po celotnem ozemlju ZDA. Razveljavilo je namreč lastno odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973, kar pomeni, da lahko zvezne države odslej samostojno uvajajo prepoved splava.

In medtem, ko so države začele sprejemati prepovedi splava, nekatere klinike pa prenehale nuditi postopke, so zagovorniki pravice do splava stopili na ulice. Protesti so za celoten konec tedna napovedani tako v večjih kot tudi nekaterih manjših mestih. Med drugim v New Jerseyju, New Yorku, Pensilvaniji, Wisconsinu, Illinoisu, Teksasu, Novi Mehiki, Kaliforniji in mnogih drugih.

Med protestnike zapeljalo terensko vozilo

Med protesti proti prepovedi splava v Iowi naj bi v mestu Cedar Rapids v množico protestnikov zapeljalo črno terensko vozilo, pri čemer naj bi bila poškodovana najmanj ena oseba. Na posnetkih, ki so zakrožili po spletu, je videti, kako so protestniki skušali vozilo zadržati na kraju dogodka, medtem ko je voznik skušal pobegniti, pri tem pa je več ljudi padlo na tla, poroča The Independent.