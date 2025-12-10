Prepoved uporabe družbenih omrežij za mlade, visoke kazni za tehnološka podjetja

Prepričan je, da bo reforma otrokom omogočila, da preprosto uživajo otroštvo. Prav tako je dejal, da bo prepoved odmevala po svetu in da bi o podobnih ukrepih lahko začele razmišljati tudi druge države, poroča britanski BBC.

"Danes je dan, ko še nikoli nisem bil tako ponosen, da sem predsednik vlade Avstralije. Avstralija s tem kaže, da je dovolj. (...) To je ena največjih družbenih in kulturnih sprememb, s katerimi se je naša država kdaj soočila," je sporočil Albanese.

S prepovedjo želi vlada omiliti negativni vpliv omrežij na mladostnike, zlasti glede vsebin, ki bi lahko škodile njihovemu zdravju in dobremu počutju.

Prepoved uporabe zajema omrežja Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit ter platformi Kick in Twitch. Mladostniki in njihovi starši ne bodo kaznovani za kršitve prepovedi. Namesto tega bodo v skladu z novimi pravili nalogo preverjanja starosti opravljale spletne platforme.

Če tehnološka podjetja novih pravil ne bodo upoštevala, jim grozi kazen v višini do 49,5 milijona avstralskih dolarjev (približno 28,2 milijona evrov).

Družbena omrežja so do prepovedi uporabe platform za mlajše od 16 let kritična. Tehnološki velikan Meta, ki ima v lasti Facebook, Instagram in Threads, je denimo sporočil, da se otroci že zdaj pomikajo proti drugim, manj reguliranim platformam.

"Vedno smo izražali zaskrbljenost, da bi ta slabo pripravljen zakon lahko potisnil najstnike na manj regulirane platforme ali aplikacije. Zdaj vidimo, da se te skrbi uresničujejo," je sporočila Meta.

Potek prepovedi v Avstraliji bodo pozorno spremljale številne države, saj mnoge prav tako razmišljajo o uvedbi podobnih ukrepov. Med njimi so Nizozemska, Danska, Norveška in Nova Zelandija.