Prepovedali bi nože: 'Spet se borimo samo proti simptomom'

Nemška zvezna notranja ministrica Nancy Faeser želi izpolniti svoje obljube, da se bo lotila reševanja nasilja z noži v Nemčiji. To je namreč resen problem. Ob Mannheimu so se zločini z nožem v zadnjem času prav tako zgodili v Frankfurtu na Majni, Saarbrücknu, Leverkusnu, Berlinu, Bremnu in Dortmundu.

Političarka iz vrst SPD za "Bild am Sonntag" pravi takole: "Predlagala bom splošno prepoved nožev na vlakih in v celotnem lokalnem javnem prevozu."

Da se na tem področju pripravljajo spremembe, je dejala že aprila, ko je ocenila, da lahko "nasilni kriminalci z noži počnejo grozljive stvari", saj so noži pravzaprav povsod v vsakdanjem življenju – že s kuhinjskim nožem je mogoče resno poškodovati ljudi, je opozorila. In spomnila: "Če potujete z letalom, pa noža ne smete vzeti s seboj."

V igri so tudi "območja prepovedi orožja na določenih mestih".

Gre za načrte, ki v osnovi nimajo prav velikega nasprotovanja, večja težava je vprašanje, ali je kaj takšnega sploh izvedljivo.

Medtem ko je bilo zločinov z nožem v Nemčiji v preteklosti malo, se je število takšnih zločinov začelo vzpenjati po letu 2015. Statistika denimo pravi, da je bilo leta 2023 v Nemčiji skoraj 9000 napadov z nožem, ki so vključevali nevarne in hude telesne poškodbe – približno 10 odstotkov več kot leto prej. 4900 pa na področju ropov, kar je 17 odstotkov več.

Številke so zanimive, kajti kar nekaj časa so zvezni in državni notranji ministri dajali vtis, da so zločini z nožem sicer zloglasni, a "izolirani primeri". Tako je manjkala jasna napoved storilcem, da bodo resno obravnavani, pa tudi strategija za zajezitev te oblike kriminala.

Zdaj naj bi se torej na tem področju le nekaj premaknilo. Po trenutnih načrtih bosta prepoved nožev v prihodnje nadzorovala zvezna policija in državna policija. "Zvezna policija lahko poveča naključne kontrole na železniških postajah," je dejala Faeser, ki pravi, da je treba vsakega, ki krši zakone o orožju, strogo kaznovati.

A nekdanji zvezni sodnik Thomas Fischer, ki se je s temi vprašanji intenzivno ukvarjal, v svoji analizi pobudo ministrice ocenjuje kot pobožno željo, poroča focus.de.

Izpostavlja, da je mogoče človeka poškodovati ali ubiti že z običajnimi noži za rezanje kruha, zrezkov ali klobas.

Kaj torej prepovedati? "Ni znano, ali bi bile poškodbe žrtev manj hude, če bi bilo rezilo dolgo šest centimetrov namesto deset."

In nadaljuje: "Nepomembno je, ali je napadalec iz Mannheima od doma prinesel sekiro, kuharski nož, izvijač ali "orodje za preživetje", kajti nekdo, ki načrtuje takšen napad, se ne ozira na prepovedi."

Prepričan je, da lahko regulativne prepovedi kvečjemu zmanjšajo število spontanih zločinov. "Napadalcev, ki vnaprej načrtujejo, ne odvrnejo."

Nekdanji predsedujoči sodnik 2. kazenskega senata zveznega sodišča v svoji analizi izpostavlja še eno šibko točko: nadzor nad prepovedjo nožev.

To bi bilo učinkovito le, "če bi bilo nadzor mogoče skoraj v celoti uveljaviti". A, kot pravi, popoln nadzor ni mogoč, poleg tega je v večini trgovin mogoče kupiti kuhinjski nož in z njim storiti zločin.

Po njegovem imajo lahko takšne ideje celo škodljive učinke: "Izogibati se je treba spremembam zakona, ki imajo zgolj simbolni učinek."

Kje pa so potem alternativne rešitve?

Statistika pravi takole: vsak tretji osumljenec nasilja z nožem, denimo v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, je mlajši od 21 let, skoraj 87 odstotkov je moških in skoraj polovica (47,4 odstotka) osumljenih storilcev nima nemškega potnega lista.

Psiholog in kriminolog, profesor Friedrich Lösel (Univerza v Erlangnu in Univerza v Cambridgeu), o naraščajočem nasilju z nožem pravi, da napovedni ukrepi kažejo, da vlada nima prave strategije. "Spet se borimo samo proti simptomom."

Kot razlaga, obstaja približen profil storilca: "Zlasti v arabskih državah je običajno, da moški nosijo nož. To je – moški. Seveda to večinoma ne predstavlja nevarnosti. Ta se poveča, če so ti moški razburjeni, impulzivni, se počutijo prikrajšane in zaznavajo žalitev svoje vere. Svojo vlogo lahko igrajo tudi duševne motnje. Takrat pa obstaja velika nevarnost stopnjevanja. Toda v tem profilu ne gre samo za spontane, ampak tudi za načrtne napade z nožem. Takrat se jeza vnaprej poveča, na primer se ojačuje preko spleta."

Prepričan je tudi, da bi storilci, če bi bil v Nemčiji dostop do strelnega orožja tako enostaven kot v ZDA, tudi v Nemčiji namesto nožev uporabljali pištole.

Po mnenju Lösla, ki je govoril za Bild, so preprečevanje radikalizacije, diagnostika tveganja in integracijski ukrepi dolgoročne možnosti za učinkovitejšo zajezitev nevarnosti. Se je pa treba zavedati, opozarja, da z nobenimi ukrepi nikoli ni mogoče doseči vseh: "Če se želite radikalizirati, lahko to storite."