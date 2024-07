Prepovedali skrajno desno revijo, potekajo racije v več zveznih deželah

Ministrstvo je sporočilo, da danes potekajo racije v prostorih revije ter stanovanjih vodilnih oseb in vodstva revije, med njimi odgovornega urednika Jürgna Elsässerja, v zveznih deželah Brandenburg, Hessen, Saška in Saška-Anhalt. Cilj hišnih preiskav je zaseg premoženja in dokaznega gradiva.

Ministrica je uvedla prepoved, ker je Compact osrednje glasilo skrajno desne scene. Revija spodbuja sovraštvo do Judov, do ljudi z zgodovino migracij in do parlamentarne demokracije, je pojasnila Faeser. Prepoved kaže, "da ukrepamo tudi proti intelektualnim požigalcem, ki podpihujejo vzdušje sovraštva in nasilja proti beguncem in migrantom ter želijo premagati našo demokratično državo".