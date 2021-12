Prepovedali umetna gnojila: cene poletele v nebo, stojnice so napol prazne

Vse skupaj je povzročilo, da so se cene na osrednji tržnici v prestolnici Kolombo podvojile ali celo potrojile. Po mnenju trgovcev je razlog za to zmanjšanje pridelka, ki je posledica prepovedi umetnih gnojil. Zaostrene razmere sicer vladajo po vsej državi.

"Tržnica Manning ima več kot 40-letno zgodovino. Česa takšnega še nismo videli. To je velika tržnica, danes pa je kar nekaj trgovin povsem praznih, prav tako so takšne cene za kupce nesprejemljive," je povedal H. M. Upasena iz tamkajšnje trgovinske organizacije.

Jezni kupci in vpleteni v prehransko verigo za nastalo situacijo krivijo državo. Strinjajo se, da je ekološka pridelava "dobra stvar", da pa je bil ukrep povsem napačen, saj so prepovedi, namesto da bi več let načrtovali postopen prehod ter pridelovalce izobrazili in ustrezno pripravili nanj, sprejeli zelo na hitro.

"Pridelava je namreč temeljila na uporabi umetnih gnojil. Se pa to dogaja po vsem svetu. Po ocenah strokovnjakov bo prenehanje uporabe umetnih gnojil neobhodno zmanjšalo letino. To vpliva tudi na pridelke, namenjene za izvoz. Končni učinek je pomanjkanje hrane," opozarja poslanec Tisa Atanajake.

V tej problematični situaciji se je vlada odločila omiliti politiko uvoza gnojil, ne bo pa povrnila subvencij, ki so bile prej na voljo. To pomeni, da bodo morali kmetje gnojila kupovati po visokih cenah, zato si jih številni ne bodo mogli privoščiti.

Prav tako pa naj bi pomanjkanje hrane trajalo še nekaj mesecev, saj bodo učinki ponovne uporabe umetnih gnojil vidni šele ob naslednjem pridelku. Pristojni tako menijo, da bi se lahko situacija začela izboljševati čez šest mesecev, ob tem pa upajo na resno strategijo prehoda na okolju prijaznejše kmetovanje.