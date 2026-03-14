'Prepovedan otok' v Perzijskem zalivu, ki velja za hrbtenico Irana

Otok Harg in na desno tankerji, ki se mu približujejo (fotografija je arhivska) FOTO: Profimedia

Ameriški predsednik Donald Trump je zažugal, da bodo uničili vse vojaške cilje na otoku, medtem ko naj bi naftno infrastrukturo pustili pri miru. Zakaj? Iz terminalov na otoku Kharg izvozijo kar 90 odstotkov iranske nafte. Večina nafte pride na otok po ogromnih cevovodih, z otoka pa so nafto začeli izvažati poleti 1960.

Naftovodi na otok Harg FOTO: Profimedia

Vstop na otok je strogo omejen le za osebe z varnostnimi dovoljenji, varuje ga elitna enota Islamske revolucionarne garde, zato velja za "Prepovedan otok". Infrastruktura omogoča izvoz do sedem milijonov sodčkov na dan, pred vojno so prek otoka izvažali približno 1,7 milijona sodčkov nafte dnevno, v zadnjem tednu pred napadom pa rekordnih 3,78 milijona sodčkov dnevno. Večina jih je bila namenjena na Kitajsko, pojasnjujejo pri britanskem SkyNewsu.

Otok Harg FOTO: Google Maps