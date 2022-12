Prepovedan uvoz večine ruske surove nafte v EU

Države članice EU so se junija dogovorile o svežnju sankcij, ki prepoveduje kupovanje, uvoz in transfer surove nafte in določenih naftnih derivatov iz Rusije v EU. Dogovorile so se, da bo prehodno obdobje za ustavitev uvoza surove nafte trajalo šest mesecev, kar pomeni, da je embargo začel veljati danes. Za naftne derivate pa bo embargo začel veljati šele čez dva meseca.

Za surovo nafto, dobavljeno po naftovodih, bo še naprej veljala začasna izjema. Tako bodo lahko države članice, ki so zaradi svoje geografske lege odvisne od ruske nafte, to še naprej dobavljale po naftovodih. Primer takšnih članic EU sta Madžarska in Slovaška. Te surove nafte ali naftnih derivatov iz nje sicer ne bodo smele izvažati naprej v druge članice ali tretje države.