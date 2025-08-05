Prepovedani ruski mediji kljub sankcijam v EU široko dostopni

Analiza dostopnosti teh medijev v Franciji, Nemčiji, Italiji, na Poljskem, Češkem in Slovaškem kaže, da ostajajo široko dostopni, a obenem slabo obiskani, navaja ISD .

Državna medija Sputnik in Russia Today z močno prisotnostjo v tujini uradno že od 2. marca 2022 ne smeta več širiti svojih vsebin po kabelski povezavi, satelitu in spletu. Ukrep velja za vse podružnice omenjenih medijev. Prepoved so kasneje razširili še na številne druge medije, ki so obtoženi širjenja ruskih dezinformacij.

EU je že med prvimi ukrepi po ruski invaziji Ukrajine februarja 2022 uvedla cenzuro določenih ruskih medijev.

26 medijskih organizacij pod sankcijami EU je po ugotovitvah organizacije koristilo 58 različnih spletnih domen, kar je le en način izogibanja omejitvam. Avtorji poročila sicer krivijo tudi Evropsko komisijo, ki da ne skrbi za posodabljanje seznama vseh teh domen. Odgovornost na implementaciji prepovedi je sicer na državah članicah oz. ponudnikih spletnih storitev.

Pomanjkljiv nadzor nad širjenjem vsebin prepovedanih medijev pa ISD opaža tudi na družbenih omrežjih, kot je X, kjer kljub prepovedi uporabniki delijo povezave do sankcioniranih portalov.

V preizkusu dostopnosti več sankcioniranih ruskih medijev iz Slovenije, vključno z RT in Sputnikom, STA ugotavlja, da so ti dostopni prek neposredne spletne povezave, četudi nekatere iskalnik, kot je Google, ne prikazuje.