Tujina

Prepovedani ruski mediji kljub sankcijam v EU široko dostopni

London, 05. 08. 2025 15.21 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
13

Spletni portali ruskih medijev, ki jih je EU v okviru sankcij zaradi vojne v Ukrajini prepovedala, ostajajo široko dostopni, ugotavlja danes objavljeno poročilo londonskega think-tanka Institute for Strategic Dialogue (ISD). Obenem se vsebine ruskih državnih medijev širijo po družbenih omrežjih, kaže analiza učinkovitosti sankcij v šestih članicah.

EU je že med prvimi ukrepi po ruski invaziji Ukrajine februarja 2022 uvedla cenzuro določenih ruskih medijev.

Državna medija Sputnik in Russia Today z močno prisotnostjo v tujini uradno že od 2. marca 2022 ne smeta več širiti svojih vsebin po kabelski povezavi, satelitu in spletu. Ukrep velja za vse podružnice omenjenih medijev. Prepoved so kasneje razširili še na številne druge medije, ki so obtoženi širjenja ruskih dezinformacij.

Analiza dostopnosti teh medijev v Franciji, Nemčiji, Italiji, na Poljskem, Češkem in Slovaškem kaže, da ostajajo široko dostopni, a obenem slabo obiskani, navaja ISD.

Ruski mediji
Ruski mediji FOTO: AP

26 medijskih organizacij pod sankcijami EU je po ugotovitvah organizacije koristilo 58 različnih spletnih domen, kar je le en način izogibanja omejitvam. Avtorji poročila sicer krivijo tudi Evropsko komisijo, ki da ne skrbi za posodabljanje seznama vseh teh domen. Odgovornost na implementaciji prepovedi je sicer na državah članicah oz. ponudnikih spletnih storitev.

Pomanjkljiv nadzor nad širjenjem vsebin prepovedanih medijev pa ISD opaža tudi na družbenih omrežjih, kot je X, kjer kljub prepovedi uporabniki delijo povezave do sankcioniranih portalov.

V preizkusu dostopnosti več sankcioniranih ruskih medijev iz Slovenije, vključno z RT in Sputnikom, STA ugotavlja, da so ti dostopni prek neposredne spletne povezave, četudi nekatere iskalnik, kot je Google, ne prikazuje.

sankcije EU Rusija mediji dostopnost
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marre
05. 08. 2025 21.55
-2
Tukaj bi bilo potrebno še veliko narediti.. Namreč eden glavnih načinov širjenja Kremeljske propagande in laži je preko teh medijev, kateri so vsi po vrsti bodisi v lasti ali kompletno podrejeni Kremeljski narativi. In težko je opisati kako je škodljiva in nevatna ta kremeljska propaganda ala njihova narativa..
ODGOVORI
1 3
Miškolin1890
05. 08. 2025 21.37
+3
Blokada medijev, ker se gredo dezinformacije. Lol pa kdo to verjame? Prav zahodni mediji so nam konstantno plasirali dezinformacije o tem, kako rusom zmanjkuje vsega možnega streliva in raket in tankov in vojaki masovno dezertirajo, no pa se je izkazalo ravno obratno. Vsak pro zahodni članek, ki ga preberem, zabije dodaten žebelj v krsto totalnemu nezaupanju zahodnim medijem. Cirkus in klovni.
ODGOVORI
4 1
gr?arica
05. 08. 2025 20.47
+3
Cenzura je vedno samo v službi določenega režima,ki tako skuša uveljavljati samo svojo "resnico" Nikakor pa to ne bi smelo biti v neki demokraciji za kar se EU ima. Tako pa videvamo od zapiranja nevšečnih politikov,preprečevanje dostopa do upravičenih denarnih sredstev članicam ki nocejo plesati kot Bruselj žvižga,tudi posredno in neposredno pritiski na sodišča potencialnih članic EU in tako naprej. Vsako razmišljanje ,ki nasprotuje Bruseljski oligarhiji je takoj označeno kot sovražna propaganda in se jo skuša takoj onemogočiti z vsemi sredstvi.
ODGOVORI
4 1
anatomija
05. 08. 2025 21.57
+0
Zakaj bi Nemčija , Francija Nizozemska , Danska...... dajale denar Madžarski, ta pa potem dela proti njim in jim meče polena pod noge
ODGOVORI
1 1
gozdar1
05. 08. 2025 20.21
-2
Mediji za manj inteligentne.
ODGOVORI
1 3
anatomija
05. 08. 2025 20.50
-2
Za bitja s posebnimi potrebami
ODGOVORI
1 3
the kop
05. 08. 2025 17.40
+1
Edino pravilno, prozahodni mediji samo lažejo in izkrivljajo resnico!!
ODGOVORI
5 4
anatomija
05. 08. 2025 16.38
-3
Včeraj so nekateri Rusofili v komentarjih pisali kako so ženske prisotne v Ukrajinski vojski. Seveda to ni nič novega . Vedno kadar so taki izpadi pri Rusofilih je dobro pogledati ozadje . Bili so prikazani podatki kako sedaj Ruska vojska za meso v jurišnih enotah pri Pokrovsku. Do sedaj je dokazano 11 mrtvih žensk v liniji jurišnikv ki napadajio Ukrajinske utrdbe . Koliko je vseh žensk padlo in ali se enako dogaja na drugih smereh pa zaenkrat še ni podatkov
ODGOVORI
3 6
anatomija
05. 08. 2025 16.28
+1
Lani je podjetje Gazprom proizvedlo 416,19 milijarde kubičnih metrov plina, prodalo pa ga je le 355,23 milijarde. Posledično je ostalo približno 60 milijard kubičnih metrov neprodanega plina – količina, primerljiva z letno proizvodnjo ZAE in trikrat večja od porabe Poljske. Za primerjavo: na vrhuncu v letih 2018–2019 je Gazprom Evropi dobavljal 170–180 milijard kubičnih metrov plina letno. Proizvedel pa več kot 500 milijard kubičnih metrov
ODGOVORI
4 3
modelx
05. 08. 2025 16.42
+0
butlmanija: od začetka eu sovražnosti do rusije, je eu izgubila 2 biljona eurov (razlika v ceni energentov, ki jih kupuje dražje). rusija proda vse: nafto in plin! bics države ga pospešeno rabijo za svoj razvoj, ki so jim ga zda in evropsle države preprečevale. pa še o človečnosti: malo si oglej kakšen prispevek o belijki vladavini v kongu. če imaš vgrajenega v svojo betico vsaj delček sramu, te bo do zadnjega atoma sram, da si evropejec
ODGOVORI
4 4
marre
05. 08. 2025 21.57
-1
Če bereš Kremeljske blodnje potem lahko pišeš te neumno.sti.. Kolk stotine milijard pa je izgubila Rusija na vseh ravneh od direktnih stroškov, do indirektnih povezanih z ekonomijo? No to pa ne boš nikoli prebral v medijih katere očitno ti spremljaš..
ODGOVORI
0 1
modelx
05. 08. 2025 16.19
+2
in zakaj so prepovedani??? ker ne lažejo??? eu nas ima za bebce!!!! menda si lahko vsak sam ustavri svojo sliko resnice, ko postavi na tehtnico poročila iz eu na eno stran in ruske novice na drugo stran. vmes pa še bloge zda profesorjev, kot mearsheimer, wolf, sachs,.. in vojaške eksperte, kot ritter, macgregor,...
ODGOVORI
5 3
