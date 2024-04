Prepovedano: sadje v plastični embalaži, pakiranje po porcijah ...

Uredbo, ki obravnava vse večjo količino odpadkov, usklajuje pravila notranjega trga in spodbuja krožno gospodarstvo, so poslanci sprejeli s 476 glasovi za, 129 proti in 24 vzdržanimi glasovi.

Za zmanjšanje nepotrebne embalaže je bil za skupinsko embalažo, transportno embalažo in embalažo za elektronsko trgovanje določen delež praznega prostora, ki ne sme presegati 50 odstotkov. Proizvajalci in uvozniki pa bodo morali poskrbeti za čim manjšo maso in prostornino embalaže, so pojasnili v Bruslju.

Nekatere vrste plastične embalaže za enkratno uporabo bodo od 1. januarja 2030 prepovedane. To so embalaža za enkratno uporabo za nepredelano sveže sadje in zelenjavo, embalaža za hrano in pijačo, ki se pripravi in zaužije v kavarnah in restavracijah, embalaža za posamezne porcije (na primer za prelive, omake, smetano, sladkor), miniaturna embalaža za toaletne izdelke v hotelih in zelo lahke plastične nosilne vrečke (z debelino stene manj kot 15 mikronov).