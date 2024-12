Prepovedi in odpovedi za silvestrovo: brez alkohola, pirotehnike ...

Božični prazniki so za nami in pred nami so zadnji letošnji dnevi ter najbolj "nora" noč v letu. Silvestrski večer veliko ljudi preživi na prostem, kjer rajajo na trgih in ulicah ter ob kozarčku penine pričakajo novo leto. Toda, letos so na silvestrovo marsikje uvedli številne omejitve in prepovedi.

Benetke

Številnim mestom po svetu, ki so uvedle različne ukrepe in prepovedi na javnih krajih, so se pridružile tudi Benetke. S prepovedmi in omejitvami bi se iz varnostnih razlogov radi izognili javnemu popivanju na silvestrski večer, poroča Euronews.