Prepričljiva dvojna zmaga desne opozicije v Severni Makedoniji

V drugem krogu predsedniških volitev je 70-letna poslanka in profesorica ustavnega prava Siljanovska Davkova prepričljivo premagala dosedanjega predsednika države Steva Pendarovskega iz vrst socialdemokratov. Ta je poraz že priznal. "Rezultati so jasni in ne nameravam jih podrobno pojasnjevati. Zmagovalcem čestitam in jim želim uspešen mandat," je dejal.