Prepričljiva zmaga vladajoče Enotne Rusije na regionalnih volitvah

V Rusiji so od petka do nedelje potekale volitve, na katerih je približno 57 milijonov volilnih upravičencev med drugim izbiralo guvernerje v 21 ruskih regijah. Glede na uradne izide so z veliko večino zmagali kandidati vladajoče Enotne Rusije predsednika Vladimirja Putina .

Volitve so veljale za preizkus razpoloženja za Kremelj, ki je še posebej pod pritiskom zaradi ukrajinske ofenzive na ozemlje ruske regije Kursk in obstreljevanja obmejnih območij. V Kursku je bil začasni guverner Aleksander Smirnov izvoljen s 65-odstotno podporo, poroča dpa.

Volilna udeležba je bila po poročanju dpa nizka, manj kot 50-odstotna. Neodvisni opazovalci iz organizacije Golos, ki jo je Kremelj označil za tujega agenta, so v času volitev zabeležili veliko število kršitev volilne zakonodaje. Delodajalci naj bi med drugim zaposlene pozivali h glasovanju in jim sledili vse do volilnih skrinjic. Zabeležili naj bi tudi primere nezakonitega večkratnega glasovanja in druge kršitve.

Rusi so ponekod volili tudi nove regionalne parlamente in župane. Skupaj je v treh dneh v tej največji državi na svetu potekalo okoli 4000 različnih glasovanj. Dejanski opoziciji sodelovanje na volitvah ni bilo omogočeno.

Volitve so potekale tudi na črnomorskem polotoku Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Ukrajinsko zunanje ministrstvo je bilo kritično do volitev, ki jih je označilo za farso in kršitev mednarodnega prava. Volitve po mnenju ministrstva nimajo nikakršne zveze z voljo volivcev in so zato nične.

Do regionalnih volitev na Krimu so bili danes kritični tudi pri EU. Evropska unija ostro obsoja izvedbo t. i. volitev na ukrajinskem ozemlju, ki predstavljajo še eno kršitev mednarodnega prava, ustanovne listine ZN ter suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine, je dejal govorec Evropske komisije Peter Stano. Dodal je, da EU teh volitev ali njihovih izidov ne priznava.