Preprodajalec mamil izgubil geslo za račun, na katerem ima za 46 milijonov funtov bitcoinov

Collins je zaslužek od preprodaje konoplje že pred leti porabil za nakup 6000 bitcoinov. Vrednost te kriptovalute je bila takrat namreč rečativno nizka. Sčasoma pa je njegovo 'kripto-premoženje' naraslo na vrtoglavih 46 milijonov funtov. In v začetku leta 2017 se je Collins moral spopasti z dilemo: kam skriti geslo za dostop do računa. Rešitev je videl v tem, da kodo natisne na list papirja, tega pa zalepi pod aluminijast pokrov škatle za ribiško palico. Svojo ribiško opremo je preprodajalec hranil v najeti hiši v kraju Farnaught, v okrožju Galway, na zahodu Irske. In to se mu je - vsaj takrat - zdela precej dobra ideja.

A sledilo je nepredvidljivo. Policija je Collinsa aretirala, po tem ko so v njegovem avtomobilu našli prepovedano konopljo v vrednosti 2000 evrov. Obsojen je bil na pet let zapora. Lastnik hiše pa je nato nepremičnino počistil, s tem pa se znebil tudi vseh Collinsovih osebnih stvari. Vso njegovo 'premoženje' je tako romalo na smetišče, vključno z geslom, ki omogoča dostop do bogastva.

Delavci smetišča so irskim policistom sicer povedali, da se spomnijo zavržene ribiške opreme, je prvi poročal Irish Times. A odpadke z deponije pošiljajo v Nemčijo in na Kitajsko, kjer jih sežgejo. Škatla z ribiško palico in dostopom do bogastva je tako najverjetneje za zmeraj izgubljena.

Varnostnik in nagrajeni čebelar, ki se je leta 2005 pričel ukvarjati s pridelavo konoplje

49-letni Collins naj bi se po pripovedih policistov z izgubo pogumno spoprijel in jo dojemal kot kazen za lastno neumnost. Sodišče v Dublinu pa meni, da je Collins račun tako dobro zavaroval, ker so bila na njem sredstva, ki so izvirala iz kaznivih dejanj. 49-letnik, ki prihaja iz mesta Crumlin, ki velja za delavsko okrožje irske prestolnice, je pred tem namreč delal kot varnostnik in čebelar. Za svoj med je prejel celo številne nagrade in priznanja, od leta 2005 pa ga je na polno pričela zaposlovati pridelava konoplje.

Sadike je gojil na posestvih po celotni državi - vključno s hišo v Farnaughtu - ki jih je najemal prav v ta namen. 'Pridelek' pa je nato predelal, pakiral in prodajal v Dublinu. Izkupiček od prodaje je konec leta 2011 in v začetku leta 2012 nato vložil v nakup 6000 bitcoinov. Vrednost te kriptovalute je takrat padla na okoli pet ameriških dolarjev (4,63 evra). Po prvotnem strmoglavljenju, pa je vrednost bitcoina nato začela ekponentno naraščati, kar je na koncu Collinsa naredilo za milijonarja.

Da bi zaščitil svoje bogastvo pred hekerji, ga je 49-letnik razpršil na 12 računov. Na vsakega je naložil po 500 bitcoinov, kode pa nato shranil v 'najdražjo aluminijasto škatlo v zgodovini'.