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'Preprosto smo se poslovili'

Tel Aviv, 01. 10. 2026 06.42 pred 1 uro 4 min branja 7

Avtor:
N.Š.
Potniki odhajajo z letala družbe flydubai

Po dramatičnem dogajanju na letu Flydubai iz Dubaja proti Tel Avivu prihajajo nove podrobnosti o tem, kako so potniki in posadka preprečili katastrofo. Ranjenega kapitana Smita Machchharja v Indiji slavijo kot junaka, potniki pa opisujejo boj za nadzor nad letalom, ki je v manj kot dveh minutah izgubilo okoli 5300 metrov višine.

Kapitan Smit Machchhar je bil med napadom v pilotski kabini hudo poškodovan, vendar se je napadalcu uprl in mu je po navedbah izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja uspelo odpreti vrata pilotske kabine. S tem je potnikom in drugim članom posadke omogočil, da so napadalca obvladali.

Netanjahu ga je označil za "pravega junaka" in dejal, da je s svojim ravnanjem rešil 174 ljudi na krovu. Podobno se je odzval indijski premier Narendra Modi, ki je zapisal, da je Machchhar kljub hudim poškodbam pokazal izjemen pogum in odločnost ter da je Indija nanj ponosna.

Machchharja zdravijo v bolnišnici v Tabuku na severozahodu Savdske Arabije. Indijsko veleposlaništvo v Rijadu je sporočilo, da je po prvih informacijah njegovo stanje stabilno, podrobnejše informacije o poškodbah pa še pričakujejo.

Napadalca obvladali v nekaj trenutkih

Nove podrobnosti prihajajo tudi od potnikov, ki so vdrli v pilotsko kabino. Assaf Rajuan je CNN povedal, da je skupaj s približno petimi potniki in člani posadke zelo hitro obvladal napadalca. Po njegovih besedah ni šlo za dolg spopad.

Ko so prišli do ranjenega kapitana, je bil ta sključen, težko je dihal in ni mogel govoriti. Pomagal mu je potnik Shota Musaev, ki je po poklicu zobozdravnik. Napadalca so medtem zvezali s plastičnimi vezicami in kabli slušalk.

Potnik Yaniv Hayoun je Netanjahuju opisal, da je napadalca prijel in ga odvlekel iz pilotske kabine. Nato se je vrnil do krmil in skušal letalo stabilizirati.

Ameriški predsednik Donald Trump je pozneje izpostavil nenavadno podrobnost. Po njegovih besedah potnik, ki je pomagal poravnati letalo, ni imel pilotskih izkušenj, nekaj znanja pa naj bi dobil z gledanjem televizijske oddaje Air Disasters. Trump je njegovo ravnanje označil za osupljivo.

Domnevno ugrabljeno letalo
Domnevno ugrabljeno letalo
FOTO: AP

Kdo je pravzaprav pristal?

Rajuan je CNN povedal, da sta bila na letu tudi dva britanska pilota, ki nista bila del delovne posadke, in da sta pomagala stabilizirati letalo ter ga pristati. Flydubai dogajanje opisuje nekoliko drugače. Družba je sporočila, da so letalo zavarovali njihovi člani posadke, ki so potovali na letu, nato pa ga preusmerili in varno pristali na letališču Tabuk v Savdski Arabiji.

CNN zato opozarja, da za zdaj ni povsem jasno, kdo je dejansko izvedel pristanek.

'Preprosto smo se poslovili'

Medtem potniki opisujejo, kaj se je dogajalo v kabini, ko je letalo v manj kot dveh minutah izgubilo približno 5300 metrov višine.

Adam Polo, ki je potoval z ženo in dvema majhnima otrokoma, je povedal, da je sprva pomislil na običajno zračno luknjo. Nato je začutil, da hitrost padanja ni normalna.

Izklopili so se elektrika, multimedijski sistem in klimatska naprava. Ljudje, ki niso sedeli, so padali po tleh. Polo je občutek primerjal z najbolj norim vlakom smrti, "pomnoženim s tisoč".

Hila Gaier je bila na letalu s hčerama in partnerjem. Ko je letalo začelo izgubljati višino, so se v kabini zaslišali kriki, kisikove maske pa se po njenih besedah niso spustile. Hčerki sta jo objeli. "Preprosto smo se poslovili drug od drugega," je povedala. Hčerkama je dejala, da ju ima rada, s partnerjem pa sta si izmenjala enake besede. Prepričani so bili, da bodo umrli.

Druga potnica, Miriam Ohayon, je povedala, da je bilo letalo nekaj minut povsem brez nadzora. Ko so se odprla vrata pilotske kabine, je zagledala veliko krvi.

Strah se ni končal, ko so napadalca zvezali

Tudi ko je bil napadalec obvladan, potniki niso vedeli, ali je nevarnosti konec. Rajuan je povedal, da niso vedeli, komu lahko zaupajo. Pod njimi je bila puščava, niso vedeli, kdo nadzoruje letalo niti kam jih pelje.

Začeli so sumiti celo člane kabinskega osebja, saj niso vedeli, ali je napadalec deloval sam. Bali so se, da bi se incident lahko razvil v zajetje talcev.

Netanjahu je za CNN dejal, da vse kaže, da je bil namen napadalca strmoglaviti letalo
Netanjahu je za CNN dejal, da vse kaže, da je bil namen napadalca strmoglaviti letalo
FOTO: AP

Netanjahu incident primerjal z 11. septembrom

Izrael incident obravnava kot poskus terorističnega napada. Netanjahu je za CNN dejal, da vse kaže, da je bil namen napadalca strmoglaviti letalo, in dejanje ranjenega pilota primerjal s preprečitvijo katastrofe razsežnosti 11. septembra.

Toda motiv osumljenega pilota še ni javno pojasnjen. Izraelske oblasti niso objavile dokazov, na podlagi katerih dogodek obravnavajo kot teroristični napad. Netanjahu je dejal tudi, da Izrael pred incidentom ni imel nobenega opozorila ali obveščevalnih podatkov o njem.

Flydubai je medtem začasno ustavil lete v Izrael in iz njega, dokler preiskava dogodka ne bo končana.

Potniki so se z nadomestnim letalom že vrnili v Izrael. 

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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DarkPhoenix
01. 10. 2026 08.22
Netanjahu je le dan prej obiskal Združene arabske emirate in opozoril na možnost obsežnega napada. Nato se v 24 urah zgodi to, pri čemer naj bi bilo po poročilih 169 od 172 potnikov Izraelcev.Natanko tako kot v bollywoodskem filmu.Če to ni operacija pod lažno zastavo, potem ne vem, kaj naj rečem….vsaka jim čast
Odgovori
0 0
Wolfman
01. 10. 2026 08.15
Treba bo biti skrajno previden, v kolikor bodo kje v bližini Izraelci! Kaj šele deliti isto usodo z niimi na istem letalu!
Odgovori
-2
0 2
Zvedavi_norec
01. 10. 2026 08.21
"Izraelci pač igrajo svojo vlogo večnih žrtev. Oni so "bogi" in "zatirani"...
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0 0
Razsuti Tovor
01. 10. 2026 08.11
Nasilje povzroči novo nasilje.
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+2
2 0
Zvedavi_norec
01. 10. 2026 08.03
Kdor verjame tem bučkam je pa res pravi majstr. Se pravi čisto slučajno sta bila na krovu dva nadomestna pilota, eni random potniki so vlomili protivlomna vrata, ki se NE morejo odpreti od zunaj, se pravi samo iz kabine. False flag, čisto očitno. Pričakujte še več teh dogodkov, še posebej v tem mesecu, ker se bližajo izraelske in ameriške volitve. Pričakujte en velik event v ZDA, da bo Trumpl lahko razglasil vojno stanje in bodo volitve odpovedane, najverjetneje pa Iran napaden z jedrskim orožjem. Upam, da se motim...
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-4
1 5
Actual Asparagus
01. 10. 2026 08.09
res si nor ja. Malo šašaf:).
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+2
2 0
Zvedavi_norec
01. 10. 2026 08.20
In kaj je tu norega?
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0 0
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