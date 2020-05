Prerivanje v hongkonškem parlamentu: nekatere opozicijske poslance odnesli iz dvorane

V dvorani je prišlo do prerivanja, posredovati pa so morali varnostniki, ki so opozicijskim poslancem preprečili, da bi se približali predsedniku. Nekatere opozicijske poslance so iz dvorane odstranili, glasovanje, v katerem so potrdili novega predsednika - člana prokitajske DABStarryja Leeja, pa je vendarle steklo. Opozicija je že sporočila, da novega vodstva skupščine ne priznava.