Mladi bolnici s covidom presaditev rešila življenje

Zdravniki iz čikaške bolnišnice Northwestern Memorial hospital so s presaditvijo obeh pljučnih kril rešili življenje mladi ženski, ki ji je koronavirus popolnoma razdejal pljuča. To je bila njena edina možnost, je glavni kirurg Ankit Bharatpovedal za New York Times.

Operacija - opravili so jo minuli teden - je trajala 10 ur, nekaj ur več, kot so predvidevali, saj so bila pljuča zaradi vnetja "prilepljena" na tkivo okoli njih, a zdaj se pacientka počuti že mnogo bolje, je še razkril Bharat. "Budna je, smehlja se in se prek FaceTimea pogovarja z družino," je dejal.

Čeprav so pljuča zdrava, je še vedno priključena na ventilator. Njene mišice so zaradi dolgega boja s koronavirusom preveč oslabele, da bi ji omogočale samostojno dihanje. Čaka jo še dolga pot do okrevanja, a zdravniki napovedujejo, da bo povsem ozdravela.

Gre za prvi tak primer v ZDA, ne pa tudi prvi na svetu. Na Dunaju so presadili pljuča 45-letni pacientki, ki ji je prav tako grozila smrt zaradi koronavirusa, v Italiji pa so s presaditvijo rešili življenje komaj 18-letnemu fantu, ki je bil kar 58 dni priklopljen na aparate. Vsem so zaradi zapletov po okužbi s koronavirusom odpovedovala pljuča.

Uspešni posegi številnim dajejo upanje, žal pa presaditev ne pride vedno v poštev. "Govorimo o pacientih, ki so sorazmerno mladi, v dobri kondiciji in brez spremljajočih bolezenskih stanj, ki pa jih zaradi trajnih poškodb pljuč ne morejo odklopiti z ventilatorja," je pojasnil Bharat.