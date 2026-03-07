Presenečenje pri pripravi večerje: v želodcu race odkril zlate delce

Moški s priimkom Liu iz okrožja Longhui v kitajski provinci Hunan je med čiščenjem race, ki jo je sam vzredil, opazil več zlatih delcev, pomešanih z vsebino želodca. Sprva je mislil, da gre za običajne kamenčke ali kovinske ostanke, a ga je kmalu presenetil njihov lesk, poroča The Independent.

Skupna teža najdenih delcev naj bi znašala približno deset gramov, kar pomeni vrednost okoli 12.000 juanov (skoraj 1500 evrov). Liu je delce preizkusil tudi z osnovnim toplotnim testom, pri katerem se barva kovine ni spremenila, zato je posumil, da bi lahko šlo za pravo zlato.