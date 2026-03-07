Naslovnica
Tujina

Presenečenje pri pripravi večerje: v želodcu race odkril zlate delce

Hunan, 07. 03. 2026 16.39 pred 44 minutami 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Kitajska raca

Kitajski kmet je med pripravo doma vzgojene race za večerjo doživel nenavadno presenečenje. V želodcu živali je našel drobne delce, za katere sumi, da so zlato, njihova vrednost pa naj bi presegala tisoč evrov.

Moški s priimkom Liu iz okrožja Longhui v kitajski provinci Hunan je med čiščenjem race, ki jo je sam vzredil, opazil več zlatih delcev, pomešanih z vsebino želodca. Sprva je mislil, da gre za običajne kamenčke ali kovinske ostanke, a ga je kmalu presenetil njihov lesk, poroča The Independent.

Skupna teža najdenih delcev naj bi znašala približno deset gramov, kar pomeni vrednost okoli 12.000 juanov (skoraj 1500 evrov). Liu je delce preizkusil tudi z osnovnim toplotnim testom, pri katerem se barva kovine ni spremenila, zato je posumil, da bi lahko šlo za pravo zlato.

Zlati delci (slika je simbolična)
Zlati delci (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Kljub temu pristojni urad za naravne vire poudarja, da bo za dokončno potrditev potrebna strokovna analiza. Po besedah lokalnih oblasti najdba ni povsem neverjetna, saj je območje znano po naravnih nahajališčih zlata v rečnih nanosih.

Raca je bila vzrejena v bližini rek in blatnih območij, kjer se živali pogosto prehranjujejo z usedlinami in majhnimi kamni. Med iskanjem hrane lahko pogoltnejo tudi drobne mineralne delce, ki se sčasoma naberejo v njihovem prebavnem sistemu.

Kitajska zlato raca kmet

Formula 1: VN Avstralije
